學童在超商吃麥當勞被公審「品德教育」 店長和教練發聲 網轟偷拍翻車

日前Threads有網友PO出一群學童在超商吃麥當勞的照片，質疑沒消費卻外食，還標籤「尊重在哪」、「品德教育」，對此超商店長和學童的乒乓球教練直指是誤會，雙方溝通過後才會讓冬令營的小朋友在超商用餐，盼外界給孩子鼓勵、少些責備。其他網友質疑發文者為何不在場就問清楚，卻PO網公審，認為應該為誤解而道歉。

一名網友日前發文，指2月13日在苗栗縣竹南鎮某家超商，看到一群小學生狂嗑麥當勞，「桌上完全沒放店裡商品」，標籤「尊重在哪」、「品德教育」。

對此，該家超商店長留言回應，「很感謝大家關心我們最辛苦最努力小朋友尊重和品德」。一直以來和對面的乒乓球館有非常良好的互動，因為球館舉辦冬令營，但場館空間和位子有限，每年教練都會提前打聲招呼、詢問是否可以讓小朋友們中午來用餐，「我們當然敞開雙手非常歡迎」。小朋友們也並非完全沒有消費，「即使沒消費，我們依然歡迎小朋友們來」。

店長表示，希望大眾不要誤會小朋友們和教練的努力，「而且每個小朋友要離開門市前，一定會把桌面整理非常乾淨，且到櫃檯跟我們說謝謝」。大家都是希望可以給努力的孩子們一個良好的環境用餐和休息。超商確實有明文規定不可帶外食進入門市用餐，但一切的規定前提還是基於人性和溫暖，並且這個並非常態，所以希望大家多給孩子們鼓勵，少一點責備吧。

帶隊的乒乓球教練也留言，他表示，球館和超商長年維持友好關係，由於每年冬令營及夏令營人數眾多，但館內空間有限，所以和超商店長討論能否讓小朋友在門市內用餐，店長非常有愛心答應，小朋友也都有消費。他也有向店長表明，如果小朋友喧鬧或不雅行為請立即告知，他最注重品德教育，「如果有影響到社會大眾本人在此致歉，也謝謝各位的關心」。

不少網友指責發文者，要求將照片下架及公開道歉，「你偷拍的時候好像也沒尊重喔」、「偷拍仔以為自己很正義」、「好討厭任何偷拍未成年小孩子po網公審的貼文。你可以直接跟他們說或是店家說，而不是放在網路。小孩有個資跟安全疑慮，如果我是家長，我會提告」、「會無聊到拿這種事情公審小孩的，請問尊重在哪、品德教育在哪」、「偷拍小朋友好噁」、「怎麼不直接進去跟店員講」。

其他網友表示，「我那時候就在旁邊，那些小孩只有坐2桌，裡面還有很多桌」、「占位更多是成年人，你只公審小朋友，是什麼仇視心態嗎」、「大型翻車現場，看了好舒服」。有大陸網友留言，「你去好好教導就好了，然後請他們走的時候讓他們收拾乾淨，這麼簡單的事。台灣戾氣現在這麼大嗎？連小朋友也要被發在網路上面網暴」。