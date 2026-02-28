華南水氣接力 颱風論壇：各地天氣不穩定 有噴霧式降雨

「華南水氣接力，噴霧式降雨」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天華南雲雨區通過，各地天氣稍微不穩定，屬於不定時短暫飄雨或小雨的天氣，戶外活動影響小，但記得攜帶雨具。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天上午北部、中部、東部仍有降雨機會，南部多雲為主，午後雨勢趨緩，有短暫空檔，轉東南風，白天溫暖略悶。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。