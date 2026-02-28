228全台有雨北部濕涼 吳德榮：明午後雨歇回暖 下周一鋒面南下再變天

今天228連假第二天，全台天氣不理想。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨鋒面層狀雲系籠罩，伴隨降水回波偏弱，東半部降雨較明顯。

中央氣象署發布大雨特報，受華南雲雨區東移，今天東部山區及東南部山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨及強陣風。

吳德榮表示，今天鋒面層狀雲系（少對流性）籠罩，各地雲量多，有局部短暫雨的機率，東半部降雨較明顯。北台仍偏涼。北部16至24度、中部17至27度、南部18至30度、東部16至27度。

明天收假日，他說，降雨區逐漸北移，上半天中部以北仍有局部短暫降雨的機率，明天下午起至下周一上半天降雨停歇，為短暫空檔，天氣明顯回暖。

不過，吳德榮表示，下周一下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫降雨，氣溫降。下周二鋒面雨帶由北而南移動，先後為各地帶來局部降雨的機率，再轉涼。下周三鋒面南移至巴士海峽，天氣略好轉，氣溫略升，局部地區偶有少量降雨的機率。下周四為短暫空檔，再回暖，北海岸、東半部偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，下周五東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。下周六至3月9日天氣轉乾，脫離短波盛行，易降雨的型態。不過，各國模式期末模擬差異很大，需再觀察其最新的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。