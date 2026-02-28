228全台有雨北部濕涼 吳德榮：明午後雨歇回暖 下周一鋒面南下再變天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天鋒面層狀雲系各地雲量多，有局部短暫雨的機率，東半部降雨較明顯。北台仍偏涼。本報資料照片
今天鋒面層狀雲系各地雲量多，有局部短暫雨的機率，東半部降雨較明顯。北台仍偏涼。本報資料照片

今天228連假第二天，全台天氣不理想。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨鋒面層狀雲系籠罩，伴隨降水回波偏弱，東半部降雨較明顯。

中央氣象署發布大雨特報，受華南雲雨區東移，今天東部山區及東南部山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨及強陣風。

吳德榮表示，今天鋒面層狀雲系（少對流性）籠罩，各地雲量多，有局部短暫雨的機率，東半部降雨較明顯。北台仍偏涼。北部16至24度、中部17至27度、南部18至30度、東部16至27度。

明天收假日，他說，降雨區逐漸北移，上半天中部以北仍有局部短暫降雨的機率，明天下午起至下周一上半天降雨停歇，為短暫空檔，天氣明顯回暖。

不過，吳德榮表示，下周一下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫降雨，氣溫降。下周二鋒面雨帶由北而南移動，先後為各地帶來局部降雨的機率，再轉涼。下周三鋒面南移至巴士海峽，天氣略好轉，氣溫略升，局部地區偶有少量降雨的機率。下周四為短暫空檔，再回暖，北海岸、東半部偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，下周五東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。下周六至3月9日天氣轉乾，脫離短波盛行，易降雨的型態。不過，各國模式期末模擬差異很大，需再觀察其最新的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

機率 鋒面 吳德榮

延伸閱讀

228連假首日中部以北轉濕涼 吳德榮：慎防劇烈降雨 這天春雷乍響

明起多波鋒面快閃晴雨涼暖交替 吳德榮：228連假降雨擴大

把握30度好天氣 吳德榮：周三起多波鋒面一波比一波強

北部終於出太陽！吳德榮：初五起全台好天氣飆30度高溫 下周二變天

相關新聞

不斷更新／228連假第2天南北車流齊發 國道18地雷路段曝

（5:00更新）

228全台有雨北部濕涼 吳德榮：明午後雨歇回暖 下周一鋒面南下再變天

今天228連假第二天，全台天氣不理想。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

北台灣今明顯降溫 中南部早晚涼 2地區慎防瞬間大雨強陣風

今天是228連假第二天，東北季風影響及華南雲雨區移入，北台灣溫度會明顯下降。中央氣象署表示，北部及宜蘭整日溫度約在17至...

東北季風+華南雲雨帶接力東移 今天全台有雨 北部大降溫

今天是228連假第二天，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，受東北季風及華南雲雨帶接力東移影響，今天北台灣及宜...

去年近萬例！梅毒升溫年輕化 未滿16歲納風險管理對象

近年國內性病患者呈增加趨勢。疾管署統計，去年截至十一月底，梅毒新增近萬例，較前一年同期略升百分之二，其中十五至廿四歲族群...

長照隱憂…年輕輩意願低 照服員大缺

長照產業人力需求大，各地競相舉辦職業培訓，但彰化縣勞工處統計完成長照訓練的學員僅七成投入產業，其餘三成「純自用」未投入就...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。