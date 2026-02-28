聽新聞
北台灣今明顯降溫 中南部早晚涼 2地區慎防瞬間大雨強陣風

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天是228連假第二天，東北季風影響及華南雲雨區移入，北台灣溫度會明顯下降。各地雲量偏多，也會有局部短暫陣雨，不過整體的降雨強度並不是太強。本報資料照片
今天是228連假第二天，東北季風影響及華南雲雨區移入，北台灣溫度會明顯下降。中央氣象署表示，北部及宜蘭整日溫度約在17至21度，中南部及花東早晚也偏涼，低溫約19至21度，高溫仍可以到24至28度。天氣方面，各地雲量偏多，也會有局部短暫陣雨，不過整體的降雨強度並不是太強。澎湖陰短暫陣雨，20至23度，金門陰短暫陣雨，15至20度，馬祖陰短暫陣雨，12至15度。

中央氣象署發布大雨特報，受華南雲雨區東移，今天東部山區及東南部山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨及強陣風。

明天收假日，東北季風減弱，各地早晚仍涼；華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，南部平地為多雲。

下周一鋒面影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。

下周二鋒面通過及東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼；西半部有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區有局部短暫陣雨。

下周三至下周五東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下周三至下周四華南雲雨區東移，北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部平地亦有零星短暫陣雨；下周五雨勢趨緩，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地為多雲。

下周六至3月9日東北季風影響，各地天氣較涼，北部、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地為多雲到晴。近期天氣變化快速，預報不確定性較大，留意最新氣象預報資訊。明晚至下周一中部以北地區及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。下周二3500公尺以上高山有零星降雪機率，高山路面易結霜或積冰，行車特別注意安全。

