未來2周全台降雨機率增 氣象署：3大天氣系統交替影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周天氣變化快速，第1周期初受華南雲雨區及東北季風影響期間，北部及東半部天氣較涼，各地有局部短暫雨；第1周期中至第2周仍有受到鋒面及東北季風影響的機會，影響期間各地氣溫轉涼且降雨機率增加。

氣象署說，春天天氣變化較快，模式掌握能力較低，隨時留意氣象署最新的預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

