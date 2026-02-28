東北季風+華南雲雨帶接力東移 今天全台有雨 北部大降溫

今天是228連假第二天，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，受東北季風及華南雲雨帶接力東移影響，今天北台灣及宜蘭地區溫度明顯下降，整日溫度都在16至21度之間；中南部及花東地區早晚也轉偏涼，低溫降到18至21度，白天高溫仍可來到24至28度。

至於降雨方面，他說，各地雲量增多，環境不穩定度增大，發生局部短暫雨機會同時也增高，不過，整體的降雨強度會以陣（小）雨型態出現。

另外，他提醒，由於東北風增強、氣壓梯度增大緣故，基隆北海岸、桃園至嘉義，花、東、恆春半島局部沿海及澎湖、馬祖地區今日都有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；而，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海則也有長浪發生的機率，沿海活動特別注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。