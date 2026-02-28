聽新聞
不斷更新／228連假第2天南北車流齊發 國道18地雷路段曝

聯合報／ 記者甘芝萁楊德宜／台北即時報導
高速公路局預估今天國道交通量為107百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）1.2倍，其中南向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。圖為昨天國道車流情形。記者黃仲裕／攝影
高速公路局預估今天國道交通量為107百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）1.2倍，其中南向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。圖為昨天國道車流情形。記者黃仲裕／攝影

（5:00更新）

今天為和平紀念日連續假期第二天，目前國道北、中、南區路段車流順暢，國道5號南港系統入口匝道儀控已開啟。高速公路局預估今天國道交通量為107百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）1.2倍，其中南向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判今天國道重點壅塞路段：

1、南（東）向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

2、北（西）向：國1西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端。

高公局建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發。另西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。

今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

