故宮展宋高宗寫給岳飛的一封信 讓白先勇想起蔣中正

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。圖／故宮提供
「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。圖／故宮提供

故宮書畫大展「蘭亭癖——九位醉心〈蘭亭序〉的帝王、權臣與文人雅士」，此刻正在故宮北院展出。展中一幅書信「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。另一封「宋高宗賜岳飛手敕」已被指定為國寶。

宋高宗與岳飛的君臣書信往來頻繁，然僅兩件倖存於世，皆藏於故宮。昏庸的宋高宗賜死精忠報國的岳飛，是世人皆知的歷史。然而，在這兩封信中，宋高宗和岳飛竟是互相關懷信任的知己。

寫於1137年的「宋高宗賜岳飛手敕」，字裡行間盡是對岳飛的關心。開頭以「卿盛秋之際，提兵按邊，風霜已寒，征馭良苦」問候岳飛，要岳飛注意「風霜已寒」，緊接著以麻吉的口吻告訴岳飛：「如是別有事。宜可密奏來。」囑咐岳飛甚麼事都可以「密奏」。結尾「如卿體國，豈待多言」翻成白話就是：像你這樣體國的人，哪需要我多說廢話，你辦事我放心。

想想看，身在邊關駐守的岳將軍，收到皇上這樣推心置腹、紆尊降貴的體己信，有多麼開心和感激涕零?

此次展出的「宋高宗賜岳飛批剳」，則寫於四年之後，內容主要是談軍事行動的部署，讓岳飛配合其他將領合圍兀朮，信末高宗寫道「春深，寒暄不常，卿宜慎疾以濟國事。付此親札，卿須體悉」，同樣情深意重地提醒岳飛保重身體。這封信寫完不到一年，宋高宗就以12道金牌召回岳飛。

收藏這兩封信的乾隆，讀完後寫了一首詩評論：「飛白精忠早賜旗。霜寒又厪上流師。本來原是腹心託。12金牌竟若為」；身為九五之尊的他，也對高宗的「翻臉比翻書還快」感到驚訝吧。

這兩封信也讓小說家白先勇想起父親白崇禧和蔣介石的關係。白先勇曾告訴記者，蔣介石寫過一封信給白崇禧，說兩人生死與共、君臣交心，就像宋高宗下12道金牌前寫給岳飛的信。

「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。圖／故宮提供
「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。圖／故宮提供

故宮 金牌 白先勇

延伸閱讀

蔣介石逃到了一個好地方：日本權威若林正丈解讀臺灣政局

【即時短評】當「蔣公」被賈永婕蓋棺論定 是誰沉默不語？

蔣中正童年見逆水上游小魚跟台灣有關？ 科學查核出爐

春節曆法不是農曆、也不是陰曆 學者：正確稱呼民間早有答案

相關新聞

去年近萬例！梅毒升溫年輕化 未滿16歲納風險管理對象

近年國內性病患者呈增加趨勢。疾管署統計，去年截至十一月底，梅毒新增近萬例，較前一年同期略升百分之二，其中十五至廿四歲族群...

228連假首日 國道車禍72件塞爆

昨天是二二八連假首日，國道至少發生七十二起事故，影響車流。高公局表示，預估今天國道交通量為一○七百萬車公里，為平日年平均...

228連假雨彈炸全台！這天最凍剩15度 3500公尺高山有望追雪

明天是228連假第2天，氣象署表示，受華南雲雨區東移及東北季風影響，各地都有機會降雨，北部較涼，整天氣溫約攝氏17至21...

長照隱憂…年輕輩意願低 照服員大缺

長照產業人力需求大，各地競相舉辦職業培訓，但彰化縣勞工處統計完成長照訓練的學員僅七成投入產業，其餘三成「純自用」未投入就...

院長講堂／彰濱秀傳院長黃信彰 家醫科權威進社區 提升偏鄉長者醫療照護

彰濱秀傳醫院院長黃信彰是家庭醫學科權威，也是國內知名的肝病、社區醫學、高齡醫學專家，曾長年服務於台北榮總。自北榮退休後，被延攬出任恩主公醫院院長，去年7月則接掌彰濱秀傳醫院，為偏鄉醫療與高齡照護注入新動能。

故宮展宋高宗寫給岳飛的一封信 讓白先勇想起蔣中正

故宮書畫大展「蘭亭癖——九位醉心〈蘭亭序〉的帝王、權臣與文人雅士」，此刻正在故宮北院展出。展中一幅書信「宋高宗賜岳飛批剳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。