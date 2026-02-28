聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／留學生踏雪圍爐 滿桌菜香伴暖流

聯合報／ 小妹（北市文山）
兩岸三地留學生舉辦中、西式菜餚擺滿一桌的餐會。圖／小妹提供
兩岸三地留學生舉辦中、西式菜餚擺滿一桌的餐會。圖／小妹提供

30多年前，我奉派至美國紐約州康乃爾大學進行專題研究，從夏末到第二年初春。當地緯度高，過了冬至，外頭常白茫茫一片，開車前得先剷雪。

過了初見雪的興奮期後，舉目所見只有枯樹，往來行人曲背縮脖。期末考後，同學返鄉，人煙罕見，滿目蕭然，心中泛起「蘇武牧羊」的況味。當孤寂感襲來時，終於懂了「獨釣寒江雪」的感受。此時，好懷念台灣終年長青的樹木和陽光，還有歡聲笑語的農曆年

正愁著年夜飯如何打發，聽教會姊妹說除夕夜兩岸三地的留學生要舉辦一家一菜餐會，大夥兒討論著想準備哪些菜餚，方能葷素搭配，營養均衡。

到了會場，一股混雜著菜香的暖流迎面而來，洋洋灑灑中、西式菜餚擺了一桌：蔥油雞、獅子頭、義大利麵、披薩、炒時蔬、滷牛肉、水餃、清蒸鱈魚、香菇雞湯、蝦仁炒蛋、胡蘿蔔蛋糕。至於我，則準備自製的台式點心—紅豆麻糬。

大家邊吃邊聊，酒足飯飽後，一邊守歲，一邊分享今年感恩之事，包括通過資格考、實驗有進展、感情有著落等，收拾完狼藉的杯盤，才紛紛踏雪，搭室友的便車回家。

除夕夜 年夜飯 農曆年 留學生 點心 水餃 冬至 鱈魚 披薩

延伸閱讀

影／春節祭祖習俗「千元鈔圍爐」 命理專家：激發財氣、讓財運亨通

輕鬆圍爐有撇步！善用擺盤術助攻 冷凍年菜也能擁有五星儀式感

影／高雄壽山動物園除夕圍爐菜色曝光 棗子、花菜全入選

過年圍爐吃好吃滿 營養師曝年菜「這樣選」健康無負擔

相關新聞

去年近萬例！梅毒升溫年輕化 未滿16歲納風險管理對象

近年國內性病患者呈增加趨勢。疾管署統計，去年截至十一月底，梅毒新增近萬例，較前一年同期略升百分之二，其中十五至廿四歲族群...

228連假首日 國道車禍72件塞爆

昨天是二二八連假首日，國道至少發生七十二起事故，影響車流。高公局表示，預估今天國道交通量為一○七百萬車公里，為平日年平均...

228連假雨彈炸全台！這天最凍剩15度 3500公尺高山有望追雪

明天是228連假第2天，氣象署表示，受華南雲雨區東移及東北季風影響，各地都有機會降雨，北部較涼，整天氣溫約攝氏17至21...

長照隱憂…年輕輩意願低 照服員大缺

長照產業人力需求大，各地競相舉辦職業培訓，但彰化縣勞工處統計完成長照訓練的學員僅七成投入產業，其餘三成「純自用」未投入就...

院長講堂／彰濱秀傳院長黃信彰 家醫科權威進社區 提升偏鄉長者醫療照護

彰濱秀傳醫院院長黃信彰是家庭醫學科權威，也是國內知名的肝病、社區醫學、高齡醫學專家，曾長年服務於台北榮總。自北榮退休後，被延攬出任恩主公醫院院長，去年7月則接掌彰濱秀傳醫院，為偏鄉醫療與高齡照護注入新動能。

故宮展宋高宗寫給岳飛的一封信 讓白先勇想起蔣中正

故宮書畫大展「蘭亭癖——九位醉心〈蘭亭序〉的帝王、權臣與文人雅士」，此刻正在故宮北院展出。展中一幅書信「宋高宗賜岳飛批剳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。