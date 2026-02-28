聽新聞
健康你我他／留學生踏雪圍爐 滿桌菜香伴暖流
30多年前，我奉派至美國紐約州康乃爾大學進行專題研究，從夏末到第二年初春。當地緯度高，過了冬至，外頭常白茫茫一片，開車前得先剷雪。
過了初見雪的興奮期後，舉目所見只有枯樹，往來行人曲背縮脖。期末考後，同學返鄉，人煙罕見，滿目蕭然，心中泛起「蘇武牧羊」的況味。當孤寂感襲來時，終於懂了「獨釣寒江雪」的感受。此時，好懷念台灣終年長青的樹木和陽光，還有歡聲笑語的農曆年。
正愁著年夜飯如何打發，聽教會姊妹說除夕夜兩岸三地的留學生要舉辦一家一菜餐會，大夥兒討論著想準備哪些菜餚，方能葷素搭配，營養均衡。
到了會場，一股混雜著菜香的暖流迎面而來，洋洋灑灑中、西式菜餚擺了一桌：蔥油雞、獅子頭、義大利麵、披薩、炒時蔬、滷牛肉、水餃、清蒸鱈魚、香菇雞湯、蝦仁炒蛋、胡蘿蔔蛋糕。至於我，則準備自製的台式點心—紅豆麻糬。
大家邊吃邊聊，酒足飯飽後，一邊守歲，一邊分享今年感恩之事，包括通過資格考、實驗有進展、感情有著落等，收拾完狼藉的杯盤，才紛紛踏雪，搭室友的便車回家。
