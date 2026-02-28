院長講堂／彰濱秀傳院長黃信彰 家醫科權威進社區 提升偏鄉長者醫療照護

彰濱秀傳醫院院長黃信彰是家庭醫學科權威，也是國內知名的肝病、社區醫學、高齡醫學專家，曾長年服務於台北榮總。自北榮退休後，被延攬出任恩主公醫院院長，去年7月則接掌彰濱秀傳醫院，為偏鄉醫療與高齡照護注入新動能。

出生於台南的黃信彰，從小跟著母親在叔公的診所走動。1975年考上第一屆陽明醫學院醫學系，畢業後在北榮擔任臨床助教，選擇內科並專攻腸胃科，曾協助台灣肝病權威李壽東研究「非A非B型肝炎」，更成為全台首位使用干擾素治療C型肝炎的醫師。

投入家醫科建立制度

之後黃信彰赴美國南加大杭廷頓紀念醫院肝病中心進修，回國後在1999年接下陽明醫學院醫學系首任家庭醫學科主任重任，從專科醫師轉身投入家庭醫學與社區醫療制度的建立，成為行醫一大轉捩點。

「當前台灣醫療發展的核心是長期照護、社區醫療與高齡醫學，正是家醫科推動的主力。」黃信彰指出，家醫科醫師在訓練過程中，必須接受2至6個月的社區醫學訓練，實際走入社區，具備預防保健與全人照顧能力。目前安寧醫療專業學會中67%為家醫科醫師，老人醫學領域約60%，顯示家醫科在高齡醫療中的關鍵地位。

2003年SARS風暴後，基層醫療的重要性浮上檯面，當年7月黃信彰接任台北市立陽明醫院院長，積極推動社區醫療，帶領的團隊展開巡迴醫療，走遍士林、北投60多個里，系統性彙整居民健康資料，發現代謝性症候群盛行，進而建立後續醫療與健康追蹤模式，也促成診所與衛生所的跨單位合作，成為日後社區醫療發展與PGY制度（畢業後一般醫學訓練，亦是不分科住院醫師）的重要實務基礎。

彰濱秀傳醫院院長黃信彰（中）希望持續在院內推動預防保健與健康促進，培育居家照護專業人力。圖／彰濱秀傳醫院提供

加強健康促進 實現在地老化

彰濱秀傳深耕地方20年，長期照顧海線及偏遠地區民眾，積極建構社區醫療網絡，整合居家照護與機構式照護服務，在微創醫療領域已有穩固基礎，但黃信彰認為，「醫療不是只在醫院發生，必須走進社區」，因此彰濱秀傳與台北榮總建立策略聯盟，未來持續加強預防保健與健康促進，也逐步擴大護理之家與安養機構合作，培育居家照護專業人力。

黃信彰指出，過去長照2.0是醫療與長照體系各自獨立、財源分散，今年長照3.0政策上路，走向整合，只要長照服務做得好，就能減少後續健保支出，也有助實現「在地老化」的目標。

發表論文超過四百篇

身為院長的黃信彰，每周仍台北與彰化兩地往返，在台北榮總看診、陽明交通大學醫學系擔任教授，教學、研究不間斷，學術研究論文發表達408篇。在院長室辦公桌旁，一張全家福照片中包括也是醫師的妻子、台灣知名中西醫整合醫學專家陳方佩，以及子女與孫子孫女，成了他忙碌工作中最安靜的力量。

黃信彰從事醫療服務40多年，視病猶親，深獲病人肯定，在臨床上留下許多溫暖回憶。他分享，曾有一名肝硬化婦人長期獨自就醫，直到病危大出血，他才得知家人遠在美國，婦人因不願打擾家人而隱忍多年，並將黃信彰視如家人，讓他深受感動。

秀傳醫療體系增設日照中心，落實社區照護，彰濱秀傳醫院院長黃信彰（右）到大城日照中心參加耶誕活動。圖／黃信彰提供

養生重運動飲食適度

長壽一部分來自基因，但後天飲食生活習慣應該適度，黃信彰指出，飲食方面，他避免大魚大肉，愛喝的咖啡也一天不超過兩杯。運動上，學生時代他是桌球校隊，後來陪孩子練球成為共同回憶；北榮任職期間，他常與學生到附近軍艦岩爬山。他喜歡唱歌，童年受父母日本教育影響，學唱日本歌，念書第二外語也修日文。

回顧近50年行醫之路，黃信彰說，事情一定多、困難一定有，但做決策要果斷，不要裹足不前；靠著歷練、團隊與人脈，一步一步走，路就會走出來。

黃信彰小檔案

專長：胃腸肝膽學、家庭醫學、社區醫學、老年醫學、安寧療護

現職：彰濱秀傳紀念醫院院長、台北榮總內科部腸胃科兼任主治醫師、國立陽明交通大學醫學院醫學系兼任教授

學歷：國立陽明醫學院醫學士、美國南加大杭廷頓紀念醫院肝病中心研究員

經歷：國立陽明交通大學醫學系教授、台北榮總內科部腸胃科主治醫師、台北榮總家醫部社區醫學科主任、台北市立陽明醫院院長、台北榮總家醫部部主任、台北榮總副院長、恩主公醫院院長、台灣家庭醫學醫學會理事長、台灣家庭醫學教育研究學會理事長

給病人的一句話：

鼓勵病人重視自身健康，了解自己的疾病，並有健康身心。