男子長疹以為過敏 發燒檢查竟染二期梅毒

梅毒症狀複雜，變異性很大，亞東醫院感染管制中心主任楊家瑞指出，臨床曾收治一名男性，皮膚反覆出現疹子，原以為過敏，但伴隨輕微發燒，檢查發現感染二期梅毒。另一位有固定男友的卅多歲女性，反覆頭痛，初步檢查為腦膜炎，但她明顯掉髮，確診竟感染神經性梅毒，且已侵犯腦部，後續確診是被男友傳染。

楊家瑞表示，梅毒是梅毒螺旋菌感染導致的疾病，有最古老的性病之稱，自從人們利用盤尼西林成功治療梅毒後，梅毒發生率雖明顯下降，但仍長年位居全世界常見性病榜單上。梅毒傳染包括性行為、傷口接觸，體液及精液、血液、陰道分泌物最具傳染性，也會經由輸血、共用針頭、針具等方式傳染、母子垂直感染等。

楊家瑞說，梅毒症狀複雜，通常在皮膚或黏膜破損處形成病灶，散播全身，侵犯全身器官及組織，但病患也可能完全沒有臨床症狀。

據傳染期程及傳染性，梅毒分為早期及晚期梅毒，通常早期梅毒傳染性較強。台北榮總重症醫學部主治醫師陳伯亮說，梅毒感染初期常見無痛性潰瘍與硬性下疳，具高傳染性；第二期恐出現皮疹、發燒、倦怠等全身症狀，若未治療恐發展為心血管或神經性梅毒等嚴重併發症。男性多於感染淋病後二至七天出現尿道化膿與排尿不適，女性則常無明顯症狀。

陳伯亮說，一旦確診，請與配偶、性伴侶或性接觸者就醫，接受性傳染病之相關衛教諮詢、檢驗及治療服務，及早發現及早接受治療，避免「乒乓感染」反覆傳播。