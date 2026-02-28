聽新聞
0:00 / 0:00

去年近萬例！梅毒升溫年輕化 未滿16歲納風險管理對象

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
疾管署統計，去年截至十一月底，梅毒新增近萬例，其中十五至廿四歲族群上升最多，新增一七二二例，示意圖，非新聞當事人。記者林俊良／攝影
疾管署統計，去年截至十一月底，梅毒新增近萬例，其中十五至廿四歲族群上升最多，新增一七二二例，示意圖，非新聞當事人。記者林俊良／攝影

近年國內性病患者呈增加趨勢。疾管署統計，去年截至十一月底，梅毒新增近萬例，較前一年同期略升百分之二，其中十五至廿四歲族群上升最多，新增一七二二例，較前年同期上升百分之九。疾管署修正「梅毒防治工作手冊」，納入未滿十六歲確診個案為風險管理對象，今年二月起實施。

疾管署統計，愛滋病感染者、淋病去年新增人數較前一年下降，但梅毒新增人數上升。去年至十一月卅日，全國性傳染病病例數，愛滋病毒感染八一○例、淋病五八七三例，較前一年同期九一八例、七○七七例，分別下降百分之十二與十七；但梅毒新增九○七二例，較前一年八八九四例，略升百分之二，其中十五至廿四歲新增一七二二例，較前一年上升百分之九。

青少年感染梅毒風險升高，疾管署日前發函醫師公會全聯會，因應梅毒防治所需，檢送修正「梅毒防治工作手冊」，並於二月起實施。疾管署副署長林明誠表示，這次修正重點之一，納入未滿十六歲梅毒通報確診個案為風險管理對象，由衛生局進行疫調與衛教，了解青少年風險行為相關因子，進而介入處理並提供防疫資源。

疾管署慢性傳染病組副組長詹佩君說，年輕族群梅毒感染增加，與醫療知識及衛教背景薄弱，加上初期無症狀，不易早期治療有關。

臨床上也發現不少個案屬於重複感染，表示該族群持續進行不安全性行為，導致感染風險持續存在。

詹佩君呼籲，一旦有不安全性行為，就要格外注意性病的發生，女性感染者其性器官組織易沾黏、發炎，也會有慢性腹痛等狀況，男性則會產生泌尿道結構變化，透過抗生素可及早治療。

疾管署 愛滋病 青少年 傳染病 性行為 抗生素

延伸閱讀

今年首例境外移入麻疹群聚個案 疾管署曝旅遊警示

男返台3度看病才確診登革熱 疾管署籲醫界提高警覺

9天年節結束！開工後腹瀉、B流疫情恐攀升 疾管署：提高警覺速打疫苗

年後開學注意諾羅、腸病毒　疾管署籲勤洗手防範

相關新聞

小人國模型又遭破壞「飛機機翼碎滿地」掀網議論 園方難過喊話

小人國主題樂園迷你世界的「桃園機場動態飛機」模型，今再度遭到人為破壞，園方喊話，「這不是單純的設施損耗，而是一件需要被正...

財神下凡再等等…大樂透連3摃 下期頭獎上看1.6億

大樂透第115028期今晚開獎。中獎號碼為19、45、14、34、18、47，特別號48；派彩結果，頭獎槓龜，台彩表示下...

228連假雨彈炸全台！這天最凍剩15度 3500公尺高山有望追雪

明天是228連假第2天，氣象署表示，受華南雲雨區東移及東北季風影響，各地都有機會降雨，北部較涼，整天氣溫約攝氏17至21...

場面浪漫…退輔會昔為安置榮民蓋農場 今成櫻花絕美勝地

國軍退除役官兵輔導委員會昔日為了安置大陸來台的退伍榮民，在各地開闢農場，其中位於高山的武陵、福壽山、清境農場，如今都成為...

駕駛快看…228連假國道湧車潮 高公局估18大路段易塞

明日(2/28)為和平紀念日連續假期第2日，預估國道交通量為107百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍，...

醫師住台北通勤 台大雲林分院闢桃花源 讓醫護有意義感

台大雲林分院位在資源不足地區，但院長馬惠明積極推動醫院治理，將醫院打造成雲嘉南平原醫療的燈塔，而對醫院同仁也將醫院塑造成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。