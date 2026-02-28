去年近萬例！梅毒升溫年輕化 未滿16歲納風險管理對象
近年國內性病患者呈增加趨勢。疾管署統計，去年截至十一月底，梅毒新增近萬例，較前一年同期略升百分之二，其中十五至廿四歲族群上升最多，新增一七二二例，較前年同期上升百分之九。疾管署修正「梅毒防治工作手冊」，納入未滿十六歲確診個案為風險管理對象，今年二月起實施。
疾管署統計，愛滋病感染者、淋病去年新增人數較前一年下降，但梅毒新增人數上升。去年至十一月卅日，全國性傳染病病例數，愛滋病毒感染八一○例、淋病五八七三例，較前一年同期九一八例、七○七七例，分別下降百分之十二與十七；但梅毒新增九○七二例，較前一年八八九四例，略升百分之二，其中十五至廿四歲新增一七二二例，較前一年上升百分之九。
青少年感染梅毒風險升高，疾管署日前發函醫師公會全聯會，因應梅毒防治所需，檢送修正「梅毒防治工作手冊」，並於二月起實施。疾管署副署長林明誠表示，這次修正重點之一，納入未滿十六歲梅毒通報確診個案為風險管理對象，由衛生局進行疫調與衛教，了解青少年風險行為相關因子，進而介入處理並提供防疫資源。
疾管署慢性傳染病組副組長詹佩君說，年輕族群梅毒感染增加，與醫療知識及衛教背景薄弱，加上初期無症狀，不易早期治療有關。
臨床上也發現不少個案屬於重複感染，表示該族群持續進行不安全性行為，導致感染風險持續存在。
詹佩君呼籲，一旦有不安全性行為，就要格外注意性病的發生，女性感染者其性器官組織易沾黏、發炎，也會有慢性腹痛等狀況，男性則會產生泌尿道結構變化，透過抗生素可及早治療。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。