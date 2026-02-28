性行為年齡下降 連假後性病篩檢人數跟著漲
「國定假日增加，新增好幾個連假，而假期之後，性病篩檢人數也跟著上漲。」泌尿科醫師徐偉巽表示，國人性觀念開放，加上交友軟體盛行、性觀念教育不足，讓性行為年齡下降。不論同性或異性戀，不戴套、對象不固定等危險性行為都是增加罹患性病的主因，且男男間的性行為因肛門結構黏膜脆弱，裂傷破皮更容易感染。
徐偉巽說，青少年、大學生的性觀念開放，甚至網路一夜情的機率增加，過去性病患者多是四十歲左右的中壯年，現在已下降到廿歲出頭，性病感染者有年輕化的趨勢。
門診曾有一名十八歲女學生，全身爆發不痛不癢的紅疹，以為是過敏求診皮膚科，症狀未好轉才至泌尿科檢查。當他問患者有無危險性行為，少女不願意坦承，而從症狀研判應該是梅毒，抽血檢查的陽性數值非常高，建議最好告知曾經發生親密關係的伴侶。
徐偉巽說，國人性病防治教育有待加強，包括對性傳染病的認識，社會常將性病汙名化，認為感染愛滋、淋病、梅毒、菜花等是「不潔」、「淫亂」，患者因恐懼而隱瞞病情，反而阻礙性病防治。
徐偉巽強調，性病通常不會單一出現，極可能同時感染多種性病，且只要有不安全性行為就有感染風險。他呼籲，不安全性行為後，若被診斷性病，應盡早使用抗生素治療，按照醫囑完成療程，通常在一周左右可好轉，延誤就醫恐導致不孕或出現永久性傷害。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。