性行為年齡下降 連假後性病篩檢人數跟著漲

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

國定假日增加，新增好幾個連假，而假期之後，性病篩檢人數也跟著上漲。」泌尿科醫師徐偉巽表示，國人性觀念開放，加上交友軟體盛行、性觀念教育不足，讓性行為年齡下降。不論同性或異性戀，不戴套、對象不固定等危險性行為都是增加罹患性病的主因，且男男間的性行為因肛門結構黏膜脆弱，裂傷破皮更容易感染。

徐偉巽說，青少年、大學生的性觀念開放，甚至網路一夜情的機率增加，過去性病患者多是四十歲左右的中壯年，現在已下降到廿歲出頭，性病感染者有年輕化的趨勢。

門診曾有一名十八歲女學生，全身爆發不痛不癢的紅疹，以為是過敏求診皮膚科，症狀未好轉才至泌尿科檢查。當他問患者有無危險性行為，少女不願意坦承，而從症狀研判應該是梅毒，抽血檢查的陽性數值非常高，建議最好告知曾經發生親密關係的伴侶。

徐偉巽說，國人性病防治教育有待加強，包括對性傳染病的認識，社會常將性病汙名化，認為感染愛滋、淋病、梅毒、菜花等是「不潔」、「淫亂」，患者因恐懼而隱瞞病情，反而阻礙性病防治。

徐偉巽強調，性病通常不會單一出現，極可能同時感染多種性病，且只要有不安全性行為就有感染風險。他呼籲，不安全性行為後，若被診斷性病，應盡早使用抗生素治療，按照醫囑完成療程，通常在一周左右可好轉，延誤就醫恐導致不孕或出現永久性傷害。

國定假日 泌尿科 性行為 皮膚科 愛滋 抗生素 不孕症

