汽車隔熱紙新規上路 違者罰1800元

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

汽車隔熱紙透光率新制今天正式上路。交通部公路局表示，截至廿五日，已有十九家廠牌、四九三型合格隔熱紙產品。提醒民眾，即日起第一次申領牌照的新車，若要貼隔熱紙，須符合規定，違者最高開罰一千八百元。

根據交通公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，一般車輛前擋風玻璃要黏貼可見光透過率百分之七十以上、前側窗百分之四十以上，有合格標識的隔熱紙；計程車及幼童專用車的前擋玻璃黏貼則是百分之七十以上、其餘車窗及後擋風玻璃均為百分之四十以上透光率。

公部局表示，合格隔熱紙產品會有合格標識，有二種方式，一是業者於生產過程中直接將合格標識烙印於產品上，另一由專業機構財團法人車輛安全審驗中心印製、核發。

公路局提醒，即日起領用牌照的新車，適用隔熱紙納管新制，並為車輛檢驗項目之一，新車車輛若有黏貼不合規定的隔熱紙，監理機關會通知實施臨時檢驗，該等車輛若不依規定參加檢驗，將依照道交條例，開罰九百至一千八百元罰鍰。至於既有的車輛，則未納入新制的範圍。

公路局強調，若逾期一個月以上仍未改善，將吊扣牌照；若逾期高達六個月以上，最重將被直接註銷牌照。未來車輛安全審驗中心也將辦理隔熱紙產品源頭抽驗，確保隔熱紙的法規符合性。

