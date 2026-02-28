228連假首日 國道車禍72件塞爆

昨天是二二八連假首日，國道至少發生七十二起事故，影響車流。高公局表示，預估今天國道交通量為一○七百萬車公里，為平日年平均九十三百萬車公里的一點二倍，其中北向交通量可達五十五百萬車公里，為平日年平均的一點二倍，共有十八個地雷路段，國五南下車流預估清晨六時就湧現，北上車流則會一路塞到凌晨十二時才緩解。

高公局表示，截至昨天下午五時止，國道發生七十二件事故，包括國一有化學槽車自撞、多起小客車追撞等事故，皆導致車輛回堵，影響車流甚鉅，這也導致國一堤頂到汐止、后里至台中系統、國三木柵跟南港等多段「紫爆」，時速一度不到廿公里。

高公局表示，預估今天重點壅塞路段包括國一南向楊梅至新竹、彰化至埔鹽，北向西螺至埔鹽、苗栗至湖口、圓山至大華；國三南向土城至關西、快官至霧峰、草屯至名間，北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國五南向南港至頭城、宜蘭至坪林，以及國四西向潭子至豐勢、國六西向草屯至霧峰、國十東鼎金至燕巢、西向仁武至左營。

高公局表示，建議西部國道南向用路人上午六時前或中午十二時後出發，國五南向用路人建議清晨五時前或下午五時後出發。

至於天氣部分，氣象署表示，今天受到東北季風以及華南雲雨區影響，全台灣各地可能降雨，明天東北季風減弱，不過還是有華南雲雨區的影響，中北部、東半部還是容易下雨，南部有零星雨的情形。

至於首道春雷，氣象署表示，昨天這波鋒面目前是比較沒有觀測到春雷的情形，預計下周一鋒面通過的過程中，會帶來對流降雨，屆時可能發生打雷情形。