感受嘉南魅力！市府擬串聯接駁 蘭展、燈會一日遊

二○二六台灣國際蘭展暨花卉科技展昨天在台南後壁區農業部花卉創新園區開展，展至三月十六日共十八天，今年展期與嘉義舉辦的台灣燈會重疊，市府正研擬交通接駁，方便民眾體驗「早上賞蘭花，晚上看燈花」的雙重魅力。

台南市長黃偉哲表示，台灣國際蘭展不僅名列世界三大蘭展，更透過外貿協會精準對接，今年吸引近七成的國際新買家與超過廿國使節參訪。每六株蘭花就有一株產自台南，地位舉足輕重，今年蘭展與嘉義舉辦的台灣燈會重疊，邀民眾賞蘭花、看燈花，並順遊新營波光節、月津港燈節，到糖廠搭五分車。

農業部花卉創新園區研究發展中心主任戴廷恩表示，今年首度以「雙展齊發」模式展出，整合傳統蘭花美學與前瞻科技應用，呈現台灣花卉產業的競爭力與發展潛力。綻放館、花漾館、鏈結館及幸福市集並運用裸視3D、沉浸式影像與互動式AI科技，民眾可欣賞花卉並理解花卉科技發展與市場應用。

台灣燈會三月三日至十五日登場，嘉義縣府昨公布，開燈日將施放長達十分鐘的中高空煙火秀，總發數高達一萬七千發。

開幕煙火於三月三日晚間八時五分準時施放，以「天馬行空・馳騁銀河」為主軸，規畫「啟程・曙光初現」、「焰舞・燃燒千里」及「飛躍・極境之光」三大篇章。

嘉義縣長翁章梁邀全國民眾齊聚嘉義，見證為期十三天的燈會啟航，也提醒民眾善用大眾運輸及接駁服務。