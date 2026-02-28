聽新聞
0:00 / 0:00

感受嘉南魅力！市府擬串聯接駁 蘭展、燈會一日遊

聯合報／ 記者周宗禎李宗祐／連線報導
台灣國際蘭展暨花卉科技展昨天開展。記者周宗禎／攝影
台灣國際蘭展暨花卉科技展昨天開展。記者周宗禎／攝影

二○二六台灣國際蘭展暨花卉科技展昨天在台南後壁區農業部花卉創新園區開展，展至三月十六日共十八天，今年展期與嘉義舉辦的台灣燈會重疊，市府正研擬交通接駁，方便民眾體驗「早上賞蘭花，晚上看燈花」的雙重魅力。

台南市長黃偉哲表示，台灣國際蘭展不僅名列世界三大蘭展，更透過外貿協會精準對接，今年吸引近七成的國際新買家與超過廿國使節參訪。每六株蘭花就有一株產自台南，地位舉足輕重，今年蘭展與嘉義舉辦的台灣燈會重疊，邀民眾賞蘭花、看燈花，並順遊新營波光節、月津港燈節，到糖廠搭五分車。

農業部花卉創新園區研究發展中心主任戴廷恩表示，今年首度以「雙展齊發」模式展出，整合傳統蘭花美學與前瞻科技應用，呈現台灣花卉產業的競爭力與發展潛力。綻放館、花漾館、鏈結館及幸福市集並運用裸視3D、沉浸式影像與互動式AI科技，民眾可欣賞花卉並理解花卉科技發展與市場應用。

台灣燈會三月三日至十五日登場，嘉義縣府昨公布，開燈日將施放長達十分鐘的中高空煙火秀，總發數高達一萬七千發。

開幕煙火於三月三日晚間八時五分準時施放，以「天馬行空・馳騁銀河」為主軸，規畫「啟程・曙光初現」、「焰舞・燃燒千里」及「飛躍・極境之光」三大篇章。

嘉義縣長翁章梁邀全國民眾齊聚嘉義，見證為期十三天的燈會啟航，也提醒民眾善用大眾運輸及接駁服務。

蘭展 台灣燈會 嘉義 台南 AI 煙火秀

延伸閱讀

甜美正妹女警台中燈會站崗 一票網友戀愛了：想認識

金色三麥插旗嘉義！山葵火雞肉入菜吸睛 邀民眾回「嘉」歡聚

台灣國際蘭展景觀設計競賽南光高中脫穎而出 贏得金牌獎

南市復康巴士免費接駁參觀蘭展 連3周末假日市區加開直達車

相關新聞

小人國模型又遭破壞「飛機機翼碎滿地」掀網議論 園方難過喊話

小人國主題樂園迷你世界的「桃園機場動態飛機」模型，今再度遭到人為破壞，園方喊話，「這不是單純的設施損耗，而是一件需要被正...

財神下凡再等等…大樂透連3摃 下期頭獎上看1.6億

大樂透第115028期今晚開獎。中獎號碼為19、45、14、34、18、47，特別號48；派彩結果，頭獎槓龜，台彩表示下...

228連假雨彈炸全台！這天最凍剩15度 3500公尺高山有望追雪

明天是228連假第2天，氣象署表示，受華南雲雨區東移及東北季風影響，各地都有機會降雨，北部較涼，整天氣溫約攝氏17至21...

場面浪漫…退輔會昔為安置榮民蓋農場 今成櫻花絕美勝地

國軍退除役官兵輔導委員會昔日為了安置大陸來台的退伍榮民，在各地開闢農場，其中位於高山的武陵、福壽山、清境農場，如今都成為...

駕駛快看…228連假國道湧車潮 高公局估18大路段易塞

明日(2/28)為和平紀念日連續假期第2日，預估國道交通量為107百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍，...

醫師住台北通勤 台大雲林分院闢桃花源 讓醫護有意義感

台大雲林分院位在資源不足地區，但院長馬惠明積極推動醫院治理，將醫院打造成雲嘉南平原醫療的燈塔，而對醫院同仁也將醫院塑造成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。