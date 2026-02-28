聽新聞
醫病之間／腳踝扭傷 物理治療師：不腫不痛還不算痊癒

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
跑步示意圖。圖／聯合報系資料照片
跑步示意圖。圖／聯合報系資料照片

跑步、下樓梯或踩空時扭傷腳踝俗稱「翻腳刀」，許多人以為不腫不痛就算痊癒，物理治療師提醒，急性扭傷若未妥善處理，會演變成慢性腳踝不穩定或長期疼痛。重建腳踝穩定度並結合功能性訓練，是避免反覆扭傷的關鍵。

台中榮民總醫院埔里分院指出，臨床常見民眾因跑步、下樓梯或行走不慎扭傷腳踝，初期症狀輕微，誤以為休息幾天即可自然恢復，實際上若急性期處置不當，腳踝穩定結構可能已受損，日後更容易一再扭傷，形成惡性循環。

腳踝反覆扭傷主要有兩大原因。第一是「結構性不穩定」，嚴重扭傷可能造成關節周圍軟組織與韌帶拉傷甚至斷裂，若修復不完全，韌帶長期鬆弛，關節支撐力不足。第二是「功能性問題」，扭傷會影響關節內感受器，使本體感覺下降，大腦無法即時掌握腳踝位置，保護反應變慢；加上肌力失衡、無力或代償動作，以及腫脹、沾黏導致關節僵硬，都會降低腳踝穩定性。

物理治療師蔡怡吟指出，民眾可透過單腳站立至少三十秒進行自我檢測，若明顯晃動或無法維持，代表穩定性不足，應及早進行復健，而非僅靠休息。

她建議，腳踝復健應著重穩定度與本體感覺重建，可透過踝關節鬆動、肌力訓練、彈力帶四方向阻力訓練及本體感覺訓練等方式，每日施做三回、每個動作十次，有助提升控制能力，降低再次扭傷風險；若疼痛反覆或影響生活，應尋求專業評估。

