照服員流動率高 學者：應強化薪資留才

彰化縣府統計參加照服員職訓課學員有六成以上是中高齡，不少人因家裡照顧需求促使去上課，受訓結業後「自用」或兼職，長照產業人力缺口仍大。有學者點出，長照產業面臨流動率高、久任率低，建議政府強化薪資補貼、專業認證，並引入科技輔具減輕照服員負擔。

花壇鄉一名五十歲張姓女會計說，父親幾年前過世後，母親受到打擊，因診斷出失智，她原先決定自己照顧母親，甚至還找到能帶著母親工作的工作機會，但發現母親自理能力退化，認知也越來越差，因此將母親送往日照中心。但新冠疫情期間送托中斷，照顧壓力大，她便自費上照服員課程。

她說，當初上課是為了以備不時之需，也有意願投入照顧工作，但發現工作時間難配合，且要進入不同案家，又覺得無法突破進入陌生人家的勇氣，後來仍回去當會計員。不過還是有多數取得照服員資格的學員投入產業，但有的人只做兼職，碰上生意淡季時，就去當照服員，時間彈性。

彰化縣大葉大學護理學系講師黃意萍說，照服員缺人主因在於「勞動條件與薪資不對等」，也缺乏升遷與職業安全保障；「工作環境高風險」，超過九成照服員背、腰、肩膀等部位有肌肉骨骼傷害；「社會地位認同低」，照服工作長期被視為「低技術」，難以吸引年輕人投入。

黃意萍建議政府可透過長照基金補貼薪資，提供就業獎勵金並協助機構建立分級制度，強化專業認證，明確化晉升管道；引入科技輔具如移位機、智慧床等減輕照服員工作負擔與職業傷害。

人力培育可與學校合作設立長照科系，例如南投的五育高中有照服科，讓長照人力培育制度化，也可階段性放寬外籍人力，適度擴大外籍中階技術人力進用，補充人力缺口。