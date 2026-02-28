聽新聞
長照隱憂…年輕輩意願低 照服員大缺

聯合報／ 記者林敬家陳敬丰鄭國樑陳俊智劉明岩／連線報導
長照產業人力需求大，各縣市紛紛舉辦職業培訓，但人力荒依舊嚴峻。圖／聯合報系資料照片

長照產業人力需求大，各地競相舉辦職業培訓，但彰化縣勞工處統計完成長照訓練的學員僅七成投入產業，其餘三成「純自用」未投入就業市場。台中市、桃園市相關照服員培訓，就業率則超過八成，但業界普遍觀察，年輕人投入意願偏低，產業整體仍缺人。

彰化縣府為協助青年、中高齡、新住民及二度就業婦女等對象提升就業競爭力，二○二四年開廿三班照服員訓練課程，共七二八人結訓，去年也開廿三班、六七三人結訓，今年預計開廿一班照服員訓練，政府補助一般參訓者八成學費，若為低收入戶等對象全額補助。

但彰縣府勞工處觀察，儘管近年照服員訓練班多數滿額，但完成訓練者，僅七成學員投入長照服務，不少人學成後只是「自用」，未進入職場。縣府將加強學員就業導引，確保專業技能落地。台中市勞工局去年辦理照顧服務員培訓廿三班次、培訓八四六人次。勞工局長林淑媛指出，去年參訓學員男性比例增至百分之廿五，整體參訓後就業率超過九成，就業學員中將近八成投入相關產業；市府今年同樣規畫廿三班次訓練課程，提供六二○個以上的培訓名額。

桃園市就業服務處前年開廿四班長照服務訓練課程，有七六一人結訓並通過測驗，統計就業率達九成五，其中從事長照相關產業者占八成三。就服處長陳秋媚說，做滿十八個月有中央久任獎金，追蹤歷年結訓人員七成持續留任。

依據衛福部標準，全職照服員月薪底線三萬兩千元，時薪制人員時薪至少兩百元。由於居家照顧服務員工作樣態得奔波不同案家，桃市府衛生局強調，持續要求機構給付「轉場交通費」，另針對「照管人員」因公私部門薪資結構差異招募不易，也啟動雙軌對策。

衛福部推估，二○二六年長照人力缺口將達一萬七九六九人。彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會董事長李金水認為，台灣照服員人力不足，主要是不像國外從學校就開始培訓人才，台灣年輕人投入意願偏低，只能從有經濟壓力的中高齡者培訓，入門後也會有調適問題，至於引進外籍人士擔任居家照服員，除了法令限制，案家礙於語言溝通困難，接受度較低，都有待克服。

照服員 長照 衛福部 低收入戶 新住民

