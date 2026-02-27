今彩539第115052期 頭獎3注中獎

快訊

中央社／ 台北27日電

今彩539第115052期開獎，中獎號碼22、39、01、37、23；派彩結果，頭獎3注中獎，每注獎金新台幣1000萬元。

貳獎263注中獎，每注獎金新台幣2萬元。

3星彩中獎號碼622，壹獎81注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼0591，壹獎15注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

