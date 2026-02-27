快訊

病患憂受害…婦產淫醫看診涉偷拍上百人私密照 民代籲公開資訊

抓到了！北捷中山站「美工刀婦人」筆錄拒答 警依恐嚇罪送辦

內幕／知情人曝國民黨軍購案正確版本「3500億+N」 反對有爭議商購

衛武營聲響設計徐亞英紀錄片首映 重現大師身影

中央社／ 高雄27日電

「讓建築歌唱：徐亞英的交響人生」紀錄片今晚在衛武營歌劇院首映，導演楊守義透過公路電影般的敘事，捕捉已故聲學專家徐亞英在衛武營以及世界各地工作身影，令人緬懷。

現場包括徐亞英遺孀徐安娜與孫女徐麥粒以及當初一起合作的建築團隊到場，氣氛溫馨熱烈。紀錄片首映地點在徐亞英精心打造的衛武營歌劇院，大到八字型的折射牆，小到無聲的地板冷氣出口與坐墊下許多孔洞製造的吸音效果，滿場樂迷都感受到徐亞英精緻高端卻隱形的聲學成就。

徐亞英出生於1934年，專注建築聲學領域，為各國際表演場館提供精密聲學設計的解決方案，合作對象包括建築大師貝聿銘、普立茲克得主法國建築巨匠波宗巴克（Christian de Portzamparc）、知名荷蘭建築事務所麥肯諾（Mecanoo）、美國建築師法蘭克．蓋瑞（Frank Gehry）等人。

知名合作案包括巴黎音樂城、盧森堡愛樂音樂廳、上海音樂學院歌劇廳、蘇州大劇院等重要藝術殿堂以及巴黎羅浮宮博物館及巴黎美國文化中心等。2007年起徐亞英參與衛武營規劃設計，以「盒中盒」概念阻隔廳院外的聲音與震動，使用至今國內外音樂家都稱讚不已。

徐亞英曾公開對外表示：「高雄衛武營音樂廳是我生命後期最滿意的一個音樂廳。」

徐亞英於2023年12月6日過世，享壽89歲。

牽猴子共同創辦人王師今晚在首映會上表示，這部紀錄片將從3月13日在全台戲院正式上映，楊守義花了10年以上的拍攝期，早年幾乎是把所有商業案賺來的錢，「左手進、右手出」地全部投入到這部作品中，需要各界繼續支持。

紀錄片「讓建築歌唱：徐亞英的交響人生」已經出爐，但楊守義一直感到後悔的是，「我做太慢了，徐老師一直都很關心，但因為時間、預算等等，的確是慢。」楊守義說，他自己也貪心，總覺得老師都會在，「原來現在回頭看，我們不知道我們是在跟時間賽跑」。

現場導覽邀請大提琴家張正傑在表演廳演奏，張正傑演後表示，對演奏家來說，好的演奏廳就像是把最好的紅酒倒在鬱金香型的酒杯中，讓美酒繼續發揮作用，如果音響糟糕，就像好酒倒紙杯毫無餘韻，「今天大家的掌聲應該留給徐亞英跟建造衛武營的所有建築團隊」。

建築師 音樂 衛武營

延伸閱讀

拼圖式教學法+多元評量縮短學用落差 北科大師獲教學實踐績優

第十五屆台灣國際紀錄片影展競賽入圍名單：《滿妹》《曦曦》等15部女性導演實力霸榜

自管處記錄壽山生態資源 時光旅行紀錄片上線

南臺灣年節走春必訪！衛武營推限定版雙廳院探索、馬年主題市集

相關新聞

小人國模型又遭破壞「飛機機翼碎滿地」掀網議論 園方難過喊話

小人國主題樂園迷你世界的「桃園機場動態飛機」模型，今再度遭到人為破壞，園方喊話，「這不是單純的設施損耗，而是一件需要被正...

財神下凡再等等…大樂透連3摃 下期頭獎上看1.6億

大樂透第115028期今晚開獎。中獎號碼為19、45、14、34、18、47，特別號48；派彩結果，頭獎槓龜，台彩表示下...

228連假雨彈炸全台！這天最凍剩15度 3500公尺高山有望追雪

明天是228連假第2天，氣象署表示，受華南雲雨區東移及東北季風影響，各地都有機會降雨，北部較涼，整天氣溫約攝氏17至21...

場面浪漫…退輔會昔為安置榮民蓋農場 今成櫻花絕美勝地

國軍退除役官兵輔導委員會昔日為了安置大陸來台的退伍榮民，在各地開闢農場，其中位於高山的武陵、福壽山、清境農場，如今都成為...

駕駛快看…228連假國道湧車潮 高公局估18大路段易塞

明日(2/28)為和平紀念日連續假期第2日，預估國道交通量為107百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍，...

病患憂受害…婦產淫醫看診涉偷拍上百人私密照 民代籲公開資訊

桃園某大型連鎖婦產科羅姓醫師涉嫌收藏分享兒少性影像，還利用看診機會偷拍女童及少女私密照，消息引發廣大婦女及家長恐慌，但桃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。