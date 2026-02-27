衛武營聲響設計徐亞英紀錄片首映 重現大師身影

「讓建築歌唱：徐亞英的交響人生」紀錄片今晚在衛武營歌劇院首映，導演楊守義透過公路電影般的敘事，捕捉已故聲學專家徐亞英在衛武營以及世界各地工作身影，令人緬懷。

現場包括徐亞英遺孀徐安娜與孫女徐麥粒以及當初一起合作的建築團隊到場，氣氛溫馨熱烈。紀錄片首映地點在徐亞英精心打造的衛武營歌劇院，大到八字型的折射牆，小到無聲的地板冷氣出口與坐墊下許多孔洞製造的吸音效果，滿場樂迷都感受到徐亞英精緻高端卻隱形的聲學成就。

徐亞英出生於1934年，專注建築聲學領域，為各國際表演場館提供精密聲學設計的解決方案，合作對象包括建築大師貝聿銘、普立茲克得主法國建築巨匠波宗巴克（Christian de Portzamparc）、知名荷蘭建築事務所麥肯諾（Mecanoo）、美國建築師法蘭克．蓋瑞（Frank Gehry）等人。

知名合作案包括巴黎音樂城、盧森堡愛樂音樂廳、上海音樂學院歌劇廳、蘇州大劇院等重要藝術殿堂以及巴黎羅浮宮博物館及巴黎美國文化中心等。2007年起徐亞英參與衛武營規劃設計，以「盒中盒」概念阻隔廳院外的聲音與震動，使用至今國內外音樂家都稱讚不已。

徐亞英曾公開對外表示：「高雄衛武營音樂廳是我生命後期最滿意的一個音樂廳。」

徐亞英於2023年12月6日過世，享壽89歲。

牽猴子共同創辦人王師今晚在首映會上表示，這部紀錄片將從3月13日在全台戲院正式上映，楊守義花了10年以上的拍攝期，早年幾乎是把所有商業案賺來的錢，「左手進、右手出」地全部投入到這部作品中，需要各界繼續支持。

紀錄片「讓建築歌唱：徐亞英的交響人生」已經出爐，但楊守義一直感到後悔的是，「我做太慢了，徐老師一直都很關心，但因為時間、預算等等，的確是慢。」楊守義說，他自己也貪心，總覺得老師都會在，「原來現在回頭看，我們不知道我們是在跟時間賽跑」。

現場導覽邀請大提琴家張正傑在表演廳演奏，張正傑演後表示，對演奏家來說，好的演奏廳就像是把最好的紅酒倒在鬱金香型的酒杯中，讓美酒繼續發揮作用，如果音響糟糕，就像好酒倒紙杯毫無餘韻，「今天大家的掌聲應該留給徐亞英跟建造衛武營的所有建築團隊」。