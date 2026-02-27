病患憂受害…婦產淫醫看診涉偷拍上百人私密照 民代籲公開資訊
桃園某大型連鎖婦產科羅姓醫師涉嫌收藏分享兒少性影像，還利用看診機會偷拍女童及少女私密照，消息引發廣大婦女及家長恐慌，但桃園市衛生局表示按現行法規暫無法對醫師或醫院做任何處分，民代呼籲衛福部調整做法，公開資訊讓人防範。
檢警查出，羅男2020年起陸續加入「蘿莉」、「幼女」和「幼齒」等主題的網路兒少性影像群組，有傳送、分享相關影像紀錄。他還涉嫌利用替病患看診機會，偷拍女童及少女私密處照片，雖然絕大多數未拍到臉，但初估至少百人受害。
消息一出，桃園廣大婦女擔憂自己被偷拍，上千人的育兒群組也在討論此事，大家都怕妻子或女兒受害。曾經給羅男看診過的網友說他講話直接，讓人不舒服，偷拍事件讓她整晚睡不好，另有網友指該醫療機構非第一次爆發類似案件，提醒其他人注意。
記者今天致電該機構桃園院區，總機表示連假期間公關部門休息，暫無法回應。桃園市衛生局嘗試聯繫院方，目前也未與院方管理階層建立管道。
桃園市議員舒翠玲認為，狼醫偷拍行為可能造成被害人一輩子陰影，衛福部應盡快調整做法，公開資訊讓人防範，避免狼醫換個名字、換個地點繼續執業，結果更多人受害。另外，現行法規雖不能不能撤銷或停止其醫師執照，但應設法命他重修專業，不得留在婦產科，避免他在同性質工作環境再犯的可能。
