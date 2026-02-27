病患憂受害…婦產淫醫看診涉偷拍上百人私密照 民代籲公開資訊

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園某大型連鎖婦產科羅姓醫師涉嫌利用看診機會偷拍女病患私密處，昨天被新北地檢署起訴。記者蔣永祐／翻攝
桃園某大型連鎖婦產科羅姓醫師涉嫌利用看診機會偷拍女病患私密處，昨天被新北地檢署起訴。記者蔣永祐／翻攝

桃園某大型連鎖婦產科羅姓醫師涉嫌收藏分享兒少性影像，還利用看診機會偷拍女童及少女私密照，消息引發廣大婦女及家長恐慌，但桃園市衛生局表示按現行法規暫無法對醫師或醫院做任何處分，民代呼籲衛福部調整做法，公開資訊讓人防範。

檢警查出，羅男2020年起陸續加入「蘿莉」、「幼女」和「幼齒」等主題的網路兒少性影像群組，有傳送、分享相關影像紀錄。他還涉嫌利用替病患看診機會，偷拍女童及少女私密處照片，雖然絕大多數未拍到臉，但初估至少百人受害。

消息一出，桃園廣大婦女擔憂自己被偷拍，上千人的育兒群組也在討論此事，大家都怕妻子或女兒受害。曾經給羅男看診過的網友說他講話直接，讓人不舒服，偷拍事件讓她整晚睡不好，另有網友指該醫療機構非第一次爆發類似案件，提醒其他人注意。

記者今天致電該機構桃園院區，總機表示連假期間公關部門休息，暫無法回應。桃園市衛生局嘗試聯繫院方，目前也未與院方管理階層建立管道。

桃園市議員舒翠玲認為，狼醫偷拍行為可能造成被害人一輩子陰影，衛福部應盡快調整做法，公開資訊讓人防範，避免狼醫換個名字、換個地點繼續執業，結果更多人受害。另外，現行法規雖不能不能撤銷或停止其醫師執照，但應設法命他重修專業，不得留在婦產科，避免他在同性質工作環境再犯的可能。

