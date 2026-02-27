快訊

中央社／ 台北27日電

今彩539第115052期開獎，中獎號碼22、39、01、37、23。3星彩中獎號碼622，4星彩中獎號碼0591。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539 台彩

