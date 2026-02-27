大樂透第115028期開獎

快訊

中央社／ 台北27日電

大樂透第115028期今晚開獎。中獎號碼為19、45、14、34、18、47，特別號48。

春節紅包：27、16、44、19、40、24、35、03、15，春節小紅包：09。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

