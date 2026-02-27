高雄春季旅展熱鬧登場 日韓櫻花季詢問度超高
高雄春季旅展今天起一連4天在高雄巨蛋登場，現場旅遊業者祭出多重優惠，熱門行程包括日本與韓國賞櫻、歐洲旅遊與郵輪優惠民眾詢問度超高，其中韓國賞櫻更不到2萬元，因應高雄港越來越多國際大型郵輪停靠，不少業者推出各式郵輪行程，要吸引南部民眾目光。
旅遊業者錢緯銘表示，日圓貶值及台灣經濟成長，旅展瞄準春假和暑假等熱門檔期，這次旅展推出東京、大阪等行程，最低每人只要1萬5900元，首爾行下殺到每人只要1萬2900元，郵輪旅遊也有許多優惠可供選擇，除出國旅遊，旅展也有許多台灣星級飯店、遊樂園或溫泉飯店等業者設攤，推出住宿券與泡湯方案，吸引爆滿民眾前來詢價搶便宜。
