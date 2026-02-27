小人國模型又遭破壞「飛機機翼碎滿地」掀網議論 園方難過喊話

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
小人國主題樂園迷你世界「桃園機場動態飛機」模型，今再度遭到人為破壞。圖/摘自小人國粉絲專頁
小人國主題樂園迷你世界「桃園機場動態飛機」模型，今再度遭到人為破壞。圖/摘自小人國粉絲專頁

小人國主題樂園迷你世界的「桃園機場動態飛機」模型，今再度遭到人為破壞，園方喊話，「這不是單純的設施損耗，而是一件需要被正視的公共議題。」照片甫在粉絲專頁公布，就有眾多網友回應，「應該公布照片」、「支持提告求償」，也有人說，「這是我小時候的回憶，以前都沒這個問題」，「現在就是教育失敗」。

小人國主題樂園公布被破壞的照片，並發文指出，「迷你世界的每一件作品，皆由職人以傳統工法、純手工反覆雕琢而成。從結構比例、材質選用到動態設計，每一處細節都經過長時間的製作與測試。一旦受損，並非『補一補』即可恢復，而是必須拆解、重製、校準，修復期往往以月計，甚至更久。」

園方也認為，可以理解孩子在微縮世界裡產生的興奮感——當城市變小、飛機變近，探索與觸摸是天性的延伸。「但也正因如此，更需要大人清楚地示範界線。」「在公共空間裡，陪伴不只是看顧安全，更是教會孩子什麼是尊重、什麼是分寸、什麼是對他人勞動成果的珍惜。」

目前園區已啟動修復與檢討機制，並持續強化巡查與防護措施。也誠懇邀請每一位來園的家長，在孩子驚喜於「我好像變成巨人」的那一刻，輕聲提醒他——真正的成長，是懂得溫柔對待世界。

網友也回應，「這文案也太溫柔了吧！」

小人國

