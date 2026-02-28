台大雲林分院個人化醫療流程 醫消聯防 現場超音波檢查

關注雲林長者健康，台大雲林分院院長馬惠明，與位在虎尾的國衛院高齡中心合作推出「十全老人HI-HOPE計畫（HI-HOPE幸齡協奏曲）」，針對雲林廿個鄉鎮長者有不同設計，讓長者在地老化；台大雲林分院更是全國首家設置農民環境與健康中心的醫院，了解農民工作環境、耕作土壤等與健康關係，從醫療服務、高齡照護、農民健康，達到永續。

雲林的台西、麥寮等海線交通不便，真可說是島嶼的邊緣。馬惠明說，院內曾有一位醫師，看診時間從下午一時三十分到四時，但才看到下午二時，就有病人開始敲著診間的門，催促醫師看快一點，讓當時剛從台北調任的醫師很不高興。但他深入了解後，發現原來是病人家住比較遠，靠近雲林的海邊，最後一班回程車是下午二時半發車，錯過就回不了家。

為了減少意外傷害的衝擊，台大雲林分院與雲林縣消防局合作，啟動醫消聯防計畫鄉，雲林縣長張麗善及台大雲林分院院長馬惠明（中）一同檢視急救相關器材與設備。圖／台大雲林分院提供

因此，馬惠明希望了解哪些病人是要趕著回家，期盼打造個人化就醫流程，如到了醫院後直接引導抽血等檢查，或盡速看診，將醫療服務連在一起，往後將慢慢落實，貼近病人的需求。醫院在資源有限的土地上持續耕耘努力，盼給患者最佳的醫療服務。

雲林分院也與雲林縣消防局合作組成「醫消聯防」，讓救護人員在事故現場，直接為患者進行超音波檢查，並將影像傳回醫院，由醫師研判傷患有無內出血等，再決定是就近送醫，或送至雲林分院治療，這在台北等醫療充足地區不太需要，因醫院很近可以直接送醫，但雲林醫院不多、距離遠，必須及早加以判斷。

醫療資源缺乏地區也能提供福祉。雲林分院與索馬利蘭交換醫療人員，到該國教導緊急醫療，去年該國完成第一例政府救護車接送病人到醫院的案例。