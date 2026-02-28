聽新聞
醫師住台北通勤 台大雲林分院闢桃花源 讓醫護有意義感

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

台大雲林分院位在資源不足地區，但院長馬惠明積極推動醫院治理，將醫院打造成雲嘉南平原醫療的燈塔，而對醫院同仁也將醫院塑造成「醫界桃花源」，讓大家工作和睦相處、互融共好，找到工作上的意義感，讓大家覺得在雲林分院上班很有意義。

「現在時空背景已與早年不同，大家有不同的價值觀，要不要到偏鄉服務變數很多。」馬惠明指出，以前可能一聲令下就有很多醫師來，但現在這條路變得曲折起伏，過程還會刮風下雨，但仍須風雨前行，這就是韌性，一旦方向定了，不管路多崎嶇、天氣無常變化，最後都能到達終點。醫院目前設有「業師計畫」，新進人員前兩年在工作上安排一位導師帶領、培育，以留住人才。

馬惠明說，在非都會區攬才特別具有挑戰，都會的吸引力，可以讓醫師即使減少百分之十的薪水，也可能選擇回到雙北都會生活。因此，如何攬才、育才、留才是當務之急，最重要的，是讓來到雲林的員工都得到意義感。雲林分院有兩位醫師，每月花費兩萬元交通費，每天從台北搭高鐵通勤到雲林服務，雖然每天來回三小時，但他們覺得很有意義。

馬惠明說，台積電創辦人張忠謀在自傳提到，海明威著作「巴黎一個可以帶走的饗宴」，海明威描述年輕時到巴黎生活，這就是一場人生盛宴；張忠謀描述他從上海到香港，並到哈佛大學念了一年的通識教育，這改變了他的一生。馬惠明希望雲林分院的氛圍，可以讓大家來了後深深受到影響；物質永續重要，但更重要的是「人的價值跟意義感」。

馬惠明也針對員工啟動四大人因保護計畫，如改良護理工作車，讓其更符合人性的需求。

