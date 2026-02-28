台大雲林分院院長馬惠明 做雲嘉南醫療燈塔

雲林縣過去被視為是全國最老、最病、最窮、最孤獨的地方，台大雲林分院位於資源缺乏地區，現任院長馬惠明接下前院長黃瑞仁的棒子在新冠疫情期間上任，面對疫情後動盪、美國總統川普上任後全球挑戰，他帶著初心來到雲林，透過建立好的營運制度、友善的工作環境及永續的治理方式，以「雲嘉南平原醫療燈塔」為願景，在資源不足地區帶來有價值的醫療。

近年各醫院積極推動永續經營，馬惠明說，雲林分院身為偏鄉醫院，醫院存在的本身，就是符合ＥＳＧ的社會責任，但在資源不足地區要活下來，提供高品質有價值的醫療與照護，十分困難也充滿挑戰。

財務風險管理 經營永續挑戰

「經營醫院須有風險管理的觀念，什麽是風險？就是讓我不能完成自己想做的事情。」馬惠明認為，雲林分院目前遇到的五大風險，包括醫院財務、醫事人力，醫療品質、醫院名聲，及面對天災地變、駭客入侵或是更大規模緊急事故的處理能力，這些是醫院要達成永續目標的挑戰。

「接任院長後，最大的挑戰是財務永續。」馬惠明說，雲林分院不以營利為目的，但仍需健全與韌性的財務，才能穩健經營與研究發展。雖然是公立大學醫院，但是營運預算絕大多數仍得自行負擔。且雲林位在偏鄉，資源不足，醫療收益主要來自健保，自費非常有限，但是醫師薪資待遇還是需要具有競爭力，在在增加醫院經營的挑戰。

整合醫療人力 落實分級醫療

由於，過去雲林地區醫療人力不足，如果有時候缺乏治療特殊急重症的醫師，患者須轉至其他地區，但病人轉送過程需要承擔風險；為此，台大醫院雲林分院與成大醫院斗六分院、彰化基督教醫院雲基醫院、中國附醫北港分院、天主教若瑟醫院、長庚醫院雲林分院共六大醫院，建立「六星共照」，藉互容共好，透過遠距醫療、區域聯防，將醫療人力成為一個大水庫，落實分級醫療，樹立全國的典範。

「六星共照」除針對急重症患者，因雲林分院小兒科醫師人數較少，新冠疫情期間，也擴及至婦幼的聯防機制，透過遠距醫療照顧；針對高危險妊娠孕婦、血品運送建立聯防機制，若鄰近婦產科診所收治高危險孕婦或新生兒出生後需要照顧，可立即轉送，如有緊急輸血需要，醫院也會用合約計程車立即送血。

建立支援系統 遠距醫療看診

「這是雲林分院獨一無二的系統。」馬惠明說，這是來自於早期台北市博愛路相機街，及中華商場組裝電腦的經驗，如果今天走進一家店，要買一台相機或組裝一台電腦，但店家剛好沒有消費者要的機型，或沒有相關的零組件，老闆會請消費者等調貨，就像偏鄉地區可能沒有相關專科醫師，雲林分院可以透過遠距醫療看診，甚至與成大斗六分院互相支援，提供患者最好的治療。

馬惠明說，醫院服務、品質方面，院內醫事人員將每天該做的工作做好，對病人保持同理心、良善的態度，全心全意照顧，並服務弱勢族群，提升醫療照護的品質，就是符合社會責任及公司治理。

準醫學中心 收治急重難罕病

對於醫院名聲，雲林分院於去年升格準醫學中心，打造成為收治急重難罕患者的醫院，並提出四大承諾、六大醫院戰略，包括人本、創新、智慧、韌性、永續及典範醫院，其中韌性、永續都是未來三至五年的重要目標。

環境永續方面，馬惠明觀察，台大雲林分院建築物老舊，恐造成淹積水，醫院十年前就曾遇到一場暴雨，造成排水管路爆開，屋頂嚴重漏水；他上任後在醫院制定暴雨流程，當中央氣象署發布豪大雨特報，醫院會啟動預備開啟抽水機、巡視排水孔保持暢通等流程。同時重視能源管理，汰換冰水主機等，讓能源替代更有效率。

台大雲林分院院長馬惠明。圖／馬惠明提供

關於馬惠明

年齡：61歲，1964年生

專長：急診醫學、心臟內科、重症醫學、緊急醫療救護、公衛、醫療政策

現任：

台大醫院雲林分院院長

台大雲林分部籌備小組召集人

衛生福利部疾病管制署諮詢委員

經歷：

台大醫院雲林分院副院長

台大醫學院急診醫學科教授

台大公共衛生學院流行病學與

預防醫學研究所教授

重要事蹟：

● 財團法人台灣永續能源研究基金會「2025台灣健康永續獎－永續傑出人物獎」

● 台大醫學院112學年度教學優良獎

● 社團法人台灣急診醫學會EMS傑出成就獎

● 衛生福利部國民健康署112年全國B、C型肝炎篩檢醫院首長推動績優獎

● 雲林縣政府頒發「雲林縣榮譽縣民」

● 第18屆國家新創獎臨床新創獎

● 「偏鄉兒心．百里醫情：偏鄉學童心臟篩檢遠距群助」

● 中華民國醫師公會全國聯合會「台灣醫療典範獎」

● 亞洲緊急醫療終身成就獎

● 衛福部緊急醫療貢獻獎

台大雲林分院ESG重要措施

● 建立ESG指標與行動方案，形成可量測的成效循環

● 2025年起逐步採用太陽能與再生能源，年減碳約12%

● 設綠色醫療物資專區，建立ESG供應鏈

● 節水與廢水再利用，每年節水1.5萬噸

● 推動「高齡整合照護與衰弱防治計畫」，服務超過3萬名長者

● 建立「雲林在地健康圈」，讓長者在地安老，減少急診再入院率達20%

● 導入院務治理儀表板，檢視永續指標

資料來源／台大雲林分院 製表／沈能元