婦產狼醫偷拍未成年病患私密照遭起訴 婦團籲建立懲戒指引、預警機制

桃園某大型連鎖婦產科羅姓醫師涉嫌收藏分享兒少性影像，還利用看診機會偷拍女童及少女私密照，被害人數難以估計，昨被新北地檢署起訴。現代婦女基金會指出，本案再次凸顯醫療院所管理失當、醫師法規不足、醫界專業自律機制薄弱與主管機關監督失靈等結構性問題，呼籲政府與醫界全面強化狼醫懲戒與預警機制，

現代婦女基金會四大訴求包括，訂定明確的懲戒指引，確保對犯案醫師的處分及時且具持續性；完整揭露事件處理資訊；建立主動通報與監督機制，落實醫療院所防治責任；將性平防治成效納入醫院評鑑制度。

現代婦女基金會指出，在醫師懲戒方面，衛生福利部醫事司雖表示將第一時間函請縣市衛生局儘速啟動懲戒程序，以行政手段確保民眾就醫安全，但基金會認為，根據醫事人員性平專區既有的揭露資訊，過往醫師涉犯性侵害或性騷擾事件，多僅處以額外修習性平學分或短期停業處分，令人質疑懲戒結果可能會輕縱狼醫，無法發揮實質約束效力。

基金會強調，醫師懲戒委員會除應盡速進行本案的懲戒程序外，更應納入外部性平專業人士參與監督並公開審議結果，提升程序的專業性與公正性。同時，面對不斷發生的性平事件，主管機關應依性暴力犯行的嚴重程度，制定明確且分級的懲戒標準，包括警告、罰鍰、停業、廢止執業執照或撤銷醫師證書等處分的相應劣行，並建立明確時限、追蹤與公告機制，使各縣市執行標準一致。

現代婦女基金會指出，衛福部長石崇良在去年底公聽會上曾公開支持建立「懲戒處分前暫時性措施」，在正式懲戒出爐前暫停行為人醫療業務，避免其持續接觸病患，或利用制度空窗期轉換職場犯案，各縣市教育、勞動、社政與衛生主管機關也應依性平三法，建立跨機關預警通報與追蹤流程；當涉案醫師轉任其他縣市繼續執業時，相關單位間應主動通報並督促醫院落實雇主及場所主人防治責任，避免再有人員受害。

此外，現代婦女基金會強調，本案顯現的不僅是個人犯罪問題，也應追究案發醫療院所的管理責任，若一位醫師能在問診或代訓期間拍攝大量病患私密影像，顯示該院所的診療流程、病歷資安管理與病患保護機制恐有重大疏漏。主管機關除應對案發院所展開全面調查與懲處外，基金會也建議受害者依法向醫療院所主張連帶賠償責任。同時，呼籲政府應將性平防治措施納入醫院評鑑指標。

現代婦女基金會表示，社會對醫界發生性暴力事件絕對無法容忍，政府與醫界應嚴正回應，即刻建立透明、即時且具效力的懲戒與預防制度，才能真正守護民眾的就醫安全。