聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大公衛學院教授陳秀熙團隊，自2019年新冠疫情後監測國內死亡率趨勢，藉由比較當月死亡率與疫情前同月份死亡率，觀察「超額死亡率」趨勢，疫情後7年，2026年1月份我國超額死亡率仍為3%。示意圖，本報資料照片
台大公衛學院教授陳秀熙團隊，自2019年新冠疫情後監測國內死亡率趨勢，藉由比較當月死亡率與疫情前同月份死亡率，觀察「超額死亡率」趨勢，疫情後7年，2026年1月份我國超額死亡率仍為3%。陳秀熙指出，這與季節性疫情、醫療負荷相關，代表疫情後免疫負債、慢性病負債及癌症篩檢負債「尚未完全回到正常」，疫情解封後長期健康影響仍待評估。

2025年12月超額死亡率為13%，2026年1月超額死亡率雖下降，但尚未歸零，比率為3%。陳秀熙指出，這與季節入冬有關，冬季較容易發生中風死亡等各項低溫引發的高齡者相關疾病，因此冬季不論疫情前後，死亡率通常會較其他月份高，研判需有更多時間，將過去所欠免疫債、慢性病債等全數洗刷，超額死亡率才可望回歸正常。

春節期間，腹瀉病例增加，諾羅病毒升溫，陳秀熙示警，諾羅病毒傳染力強，開學後恐出現群聚感染，諾羅病毒可藉由患者嘔吐物、排泄物、受汙染食物等傳播，病人常見症狀包括噁心、嘔吐、水瀉、腹痛等症狀，嚴重時可能發生脫水，建議民眾應把食物徹底煮熟、生熟食分開處理，並使用5000ppm漂白水清潔受汙染環境，感染者應在家休息，痊癒48小時後再外出，避免傳染給他人。

近期我國呼吸道疫情升溫，根據全國每周呼吸道病原體分子生物學檢出資料，整體檢體陽性率約為52.9%。陳秀熙指出，分析各類病毒，近期流感病毒檢出明顯上升，多數為B型流感病毒，其次則是腺病毒、鼻病毒等，而民眾常前往旅遊的日本大阪、東京，則在同一流感季第二次發布流感警報，A型H3N2與B型流感雙重流行，使疫情監測與臨床防治更加複雜。

隨疫情升溫資訊廣為傳播，民眾常在公共場合「聽到咳嗽就緊張」。對此，陳秀熙指出，不少年紀大、免疫力低下的慢性病人，感染呼吸道病毒後，恢復速度較慢，咳嗽症狀多發生在感染後期，傳播力不如急性期強，聽到咳嗽就緊張的反應，是新冠疫情後造遺留的心理作用，實際上民眾不必過於恐慌。

死亡率 諾羅病毒 疫情

新冠疫後7年 我國超額死亡率仍達3% 台大專家：免疫、慢性病債未還完

台大公衛學院教授陳秀熙團隊，自2019年新冠疫情後監測國內死亡率趨勢，藉由比較當月死亡率與疫情前同月份死亡率，觀察「超額...

