快訊

新北砂石車猛撞機車…越南女騎士當場喪命 疑為勤益科大外籍生

業界錯愕！才說18A技術最先進 英特爾晶圓代工主管竟轉身跳槽高通

經典賽／龍恩因傷退出…空缺確定補上宋晟睿 曾豪駒曝背後考量

聽新聞
0:00 / 0:00

駕駛快看…228連假國道湧車潮 高公局估18大路段易塞

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
228連假首日，木柵往南港段車流量多，車速緩慢。圖／中央社
228連假首日，木柵往南港段車流量多，車速緩慢。圖／中央社

明日(2/28)為和平紀念日連續假期第2日，預估國道交通量為107百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判明日重點壅塞路段包括南(東)向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

北(西)向：國1西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端。

建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間

明日國道相關疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局提醒，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。

高公局預估2/28交通壅塞路段與時段。高公局提供
高公局預估2/28交通壅塞路段與時段。高公局提供
高公局預估2/28交通壅塞路段與時段。高公局提供
高公局預估2/28交通壅塞路段與時段。高公局提供
高公局預估2/28交通壅塞路段與時段。高公局提供
高公局預估2/28交通壅塞路段與時段。高公局提供
高公局預估2/28交通壅塞路段與時段。高公局提供
高公局預估2/28交通壅塞路段與時段。高公局提供
高公局預估2/28交通壅塞路段與時段。高公局提供
高公局預估2/28交通壅塞路段與時段。高公局提供
2/28國道交通疏導措施。高公局提供
2/28國道交通疏導措施。高公局提供
高公局預估2/28交通壅塞路段與時段。高公局提供
高公局預估2/28交通壅塞路段與時段。高公局提供

國道 高公局 高乘載管制

延伸閱讀

228連假首日國道上午已30件事故 下午7路段恐壅塞

不斷更新／228連假首日國道上午30起車禍 「紫爆」遍地開花

228連假首日！ 國道、省道路況一次看

228連假上國道 高公局建議利用好走時段

相關新聞

228連假雨彈炸全台！這天最凍剩15度 3500公尺高山有望追雪

明天是228連假第2天，氣象署表示，受華南雲雨區東移及東北季風影響，各地都有機會降雨，北部較涼，整天氣溫約攝氏17至21...

影／必比登名店出包？鴨肉珍遭爆「瓷碗碎片摻飯」 業者解釋認疏失

高雄鹽埕65年、必比登名店鴨肉珍遭爆鴨肉飯裡疑似混入瓷碗碎片，引發食安疑慮，高市衛生局今天派員前往稽查，未發現餐具瓷碗破...

吃素更健康？研究揭純素食者罹患大腸癌風險 比吃紅肉族群高

英國癌症雜誌（British Journal of Cancer）今天發表跨國團隊研究，整合英國、美國、台灣、印度等四國...

婦產科醫擁海量兒少私密影像 精神科醫曝：戀童症治療困難高

桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，更收藏兒少私密影像、更在診間偷拍女患...

汽車隔熱紙可見光透過率新規明天上路 未依規檢驗可罰1800元

為確保駕駛人在行駛過程中，具有足夠行車視線與清晰的視野，交通部公布修正道路交通安全規則第39條及第39條之1，自2月28...

駕駛快看…228連假國道湧車潮 高公局估18大路段易塞

明日(2/28)為和平紀念日連續假期第2日，預估國道交通量為107百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。