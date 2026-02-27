快訊

經典賽／投手挨3轟、打線吞14K 中華隊1：6不敵火腿隊

高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

劉世芳外甥遭指「賺紅錢」 新北市議員也被點名收政治獻金…本人回應了

急診壅塞再現？連假首日台大待床人數破百 專家遇開診加成獎勵常態化

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
春節連假剛結束，馬上銜接228連假，台大醫院急診湧入就診人潮，上午待床人數再突破百人。本報資料照片
春節連假剛結束，馬上銜接228連假，台大醫院急診湧入就診人潮，上午待床人數再突破百人。本報資料照片

為避免急診壅塞重演，衛福部春節期間砸16億，讓急診待床人數與往年下降41%。不過，春節連假剛結束，馬上銜接228連假，台大醫院急診湧入就診人潮，上午待床人數再突破百人，向119通報滿床。專家分析，政府獎勵基層診所、醫療院所開設特別門診，並要求醫院每日監測壅塞指標的措施在春節奏效，建議未來超過3天的連假，應比照辦理，才能緩解壅塞。

台大醫院急診室27日上午10時許，等待住院病人達106人，等待加護病床病人也有5人，該院急診醫學部主任張維典分析，連假過後常規手術恢復，病床空床比率不如連假期間，且隨民眾逐漸恢復正常生活，就醫習慣也回歸常軌，難免導致「回彈效應」，年後醫院病床幾近滿載，病人住院後無法立刻出院，導致後續在急診就醫病人需等待病床，各醫院均出現類似情況。

張維典指出，若治療、檢查尚未完成，連假期間住院病人出院機會較平時少，床位流動率減少，導致急診暫留病人較春節增加，預計連假後周一病人數還會上升，但年後又遇連假，加上B型流感、諾羅等影響，各醫院急診病人數增加可以預期，政府春節期間已設法減緩急診壅塞，年後就診人數微幅反彈均可理解。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，今年春節急診壅塞較前2年大幅改善，輕症住院病人比率降低15%，平均候床時間縮短15分鐘以上，代表衛福部春節期間祭出獎勵措施奏效，建議未來只要超過3天連續假期，均比照春節連假，針對基層診所、醫院特別門診診察費、護理費及藥事服務費提供加成，鼓勵連假期間開診，「讓壅塞預防措施成為常態。」

除政府砸錢獎勵，各家醫院因應政府要求，均祭出內部政策，台大醫院、台北榮總設公床，不分科別調度病人收治住院，新光醫院則在床位調度機制外，啟動數據監測，必要時強制遷床。洪子仁說，衛福部壅塞指標監測及各醫院內部調度措施，也是春節期間有效降低壅塞原因，建議醫療機構「別等到明天春節，超過3天以上連續假期，都應比照實施。」

病人 連假 春節

延伸閱讀

聯結車自撞！連假首日狂塞9小時 國1北上五堵路段成大停車場

春節剛結束花蓮228訂房淡 蘇花路廊全線順暢

避免去年壅塞重演…衛福部投16億救急診成績揭曉 初二就醫較去年降27%

影／急診醫稱醫療崩壞 林靜儀回「夢到」 柯文哲：人家辛苦妳還講風涼話

相關新聞

影／必比登名店出包？鴨肉珍遭爆「瓷碗碎片摻飯」 業者解釋認疏失

高雄鹽埕65年、必比登名店鴨肉珍遭爆鴨肉飯裡疑似混入瓷碗碎片，引發食安疑慮，高市衛生局今天派員前往稽查，未發現餐具瓷碗破...

吃素更健康？研究揭純素食者罹患大腸癌風險 比吃紅肉族群高

英國癌症雜誌（British Journal of Cancer）今天發表跨國團隊研究，整合英國、美國、台灣、印度等四國...

婦產科醫擁海量兒少私密影像 精神科醫曝：戀童症治療困難高

桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，更收藏兒少私密影像、更在診間偷拍女患...

汽車隔熱紙可見光透過率新規明天上路 未依規檢驗可罰1800元

為確保駕駛人在行駛過程中，具有足夠行車視線與清晰的視野，交通部公布修正道路交通安全規則第39條及第39條之1，自2月28...

急診壅塞再現？連假首日台大待床人數破百 專家遇開診加成獎勵常態化

為避免急診壅塞重演，衛福部春節期間砸16億，讓急診待床人數與往年下降41%。不過，春節連假剛結束，馬上銜接228連假，台...

場面浪漫…退輔會昔為安置榮民蓋農場 今成櫻花絕美勝地

國軍退除役官兵輔導委員會昔日為了安置大陸來台的退伍榮民，在各地開闢農場，其中位於高山的武陵、福壽山、清境農場，如今都成為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。