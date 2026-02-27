急診壅塞再現？連假首日台大待床人數破百 專家遇開診加成獎勵常態化

為避免急診壅塞重演，衛福部春節期間砸16億，讓急診待床人數與往年下降41%。不過，春節連假剛結束，馬上銜接228連假，台大醫院急診湧入就診人潮，上午待床人數再突破百人，向119通報滿床。專家分析，政府獎勵基層診所、醫療院所開設特別門診，並要求醫院每日監測壅塞指標的措施在春節奏效，建議未來超過3天的連假，應比照辦理，才能緩解壅塞。

台大醫院急診室27日上午10時許，等待住院病人達106人，等待加護病床病人也有5人，該院急診醫學部主任張維典分析，連假過後常規手術恢復，病床空床比率不如連假期間，且隨民眾逐漸恢復正常生活，就醫習慣也回歸常軌，難免導致「回彈效應」，年後醫院病床幾近滿載，病人住院後無法立刻出院，導致後續在急診就醫病人需等待病床，各醫院均出現類似情況。

張維典指出，若治療、檢查尚未完成，連假期間住院病人出院機會較平時少，床位流動率減少，導致急診暫留病人較春節增加，預計連假後周一病人數還會上升，但年後又遇連假，加上B型流感、諾羅等影響，各醫院急診病人數增加可以預期，政府春節期間已設法減緩急診壅塞，年後就診人數微幅反彈均可理解。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，今年春節急診壅塞較前2年大幅改善，輕症住院病人比率降低15%，平均候床時間縮短15分鐘以上，代表衛福部春節期間祭出獎勵措施奏效，建議未來只要超過3天連續假期，均比照春節連假，針對基層診所、醫院特別門診診察費、護理費及藥事服務費提供加成，鼓勵連假期間開診，「讓壅塞預防措施成為常態。」

除政府砸錢獎勵，各家醫院因應政府要求，均祭出內部政策，台大醫院、台北榮總設公床，不分科別調度病人收治住院，新光醫院則在床位調度機制外，啟動數據監測，必要時強制遷床。洪子仁說，衛福部壅塞指標監測及各醫院內部調度措施，也是春節期間有效降低壅塞原因，建議醫療機構「別等到明天春節，超過3天以上連續假期，都應比照實施。」