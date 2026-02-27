228連假雨彈炸全台！這天最凍剩15度 3500公尺高山有望追雪
明天是228連假第2天，氣象署表示，受華南雲雨區東移及東北季風影響，各地都有機會降雨，北部較涼，整天氣溫約攝氏17至21度；今、明天3500公尺以上高山有零星降雪機會。
交通部中央氣象署預報員蔡伊其今天告訴中央社記者，明天受華南雲雨區東移及東北季風影響，各地都有機會降雨，但整體雨勢不會太大，且降雨期間也會出現空檔。
3月1日東北季風減弱，蔡伊其表示，仍受華南雲雨區影響，中部以北及東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區也可能有零星短暫陣雨。他提到，3月2日鋒面影響，中部以北、東半部可能出現局部短暫陣雨，南部也是有機會零星降雨。
蔡伊其指出，3月3日鋒面通過、東北季風增強，西半部留意有短暫陣雨或局部雷雨，且有機會出現局部較大雨勢，東半部也有局部短暫陣雨。
蔡伊其表示，3月4日後東北季風影響，其中3日、4日仍受華南雲雨區影響，北部、東半部、中南部山區有局部短暫陣雨，中南部平地可能有零星短暫陣雨。他說，6日在北部及東半部仍有局部短暫雨，南部山區可能出現零星飄雨，中南部平地以多雲的天氣為主。
氣溫方面，蔡伊其指出，明天北部明顯降溫，整天溫度約17至21度，中南部低溫約19至21度，而中部高溫25度，南部高溫27、28度。
蔡伊其表示，3月1日、2日氣溫相近，北部高溫回升到26、27度，中南部27至31度。
蔡伊其指出，3月3日北部氣溫將明顯下降，整天約15至18度，中部高溫可能會降到21至22度，南部約26度，預期3月4日將是這波溫度最低的時間點，北部低溫將僅剩15度。
至於近期降雪機會，蔡伊其表示，目前預報今、明天以及3月3日在海拔3500公尺以上高山有零星降雪機會。
