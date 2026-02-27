場面浪漫…退輔會昔為安置榮民蓋農場 今成櫻花絕美勝地

快訊

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
福壽山農場的千櫻園，種有1800多株各式櫻花，花期可延續到4月初。記者程嘉文／攝影
國軍退除役官兵輔導委員會昔日為了安置大陸來台的退伍榮民，在各地開闢農場，其中位於高山的武陵、福壽山、清境農場，如今都成為重要的觀光地點。目前武陵農場的櫻花進入滿開，海拔高度更高（約2100~2600公尺）的福壽山，還能看到花季更早的梅花，櫻花則可開到四月初。其中由梨山市區前往福壽山的路旁，場方將老舊果園改種1800多株櫻花，號稱「千櫻園」，園區內可見到民眾席地而坐賞花，場面絕美，景象宛如到了日本。

福壽山農場退輔會最早興建的高山農場，當時為配合橫貫公路興建，徵求退伍軍人自願上山開墾，種植的蔬菜直接供應築路工程人員食用。隨著公路通車後，各高山農場轉型栽種溫帶水果，是全台唯一可以生產蘋果、梨、水蜜桃等高級水果的地方。隨著土地放領給當初場員，以及開放溫帶水果進口，如今民間所有地多半改種高冷蔬菜，農場保留地則繼續種植水果與茶葉。福壽山的「福壽長春茶」，是全台產地海拔最高的茶，由於產量有限，價格不菲。

相較於武陵與清境，觀光已經成為主要收入來源，福壽山因為海拔高度最高，保留的農業生產規模最大，不過近年也積極發展觀光。除了場部後方遍栽梅花的鴛鴦湖，並將部分果樹已經老化的果園改闢為「千櫻園」。另一處新闢的景點，是位於農場後方海拔更高處的「福壽山莊」。

蔣中正總統生前，每逢夏天經常喜歡上山避暑，並且利用減少一般應酬瑣事的機會，思考國家大政，有時也召集相關官員上山討論。最有名的例子是民國57年實施九年國民教育，決策就是在福壽山後山、海拔2580公尺的天池「達觀亭」所敲定。除了達觀亭之外，農場最近也將他昔日居住的行館「福壽山莊」重新整修開放。除了參觀行館內陳設，並且搭配茶食與觀星行程，採取預約制。

另一處與歷史相關的景點，是位於鴛鴦湖旁的「華泰農業交流紀念園區」。泰國王室在泰北地區禁止種植罌粟後，推動「泰皇山地計畫」，替當地民眾尋求謀生之道，便找上退輔會，學習高山農場經營技術。福壽山場長宋慶雲在副場長任內，曾經多次赴泰指導，建立多處示範農場，認真負責的表現，深獲主持計畫的畢沙迪親王器重，當地民眾也尊稱他為「爸爸宋」。

官方宣傳很少提及的，是位於鴛鴦湖東側的直升機停機坪，昔日曾經是全台海拔最高（2250公尺）機場。梨山機場的開闢者是復興航空董事長陳文寬，1960年代初，由於國內外定期航線業務，都在民航空運公司（CAT）手中，復興航空面臨沒有航線的窘境，陳文寬決定改買一架可以短場起降的瑞士製PC-6單引擎客機，經營包機生意。他特別為此在梨山與日月潭闢建機場，其中梨山機場於民國54年4月23日，由陳文寬親自駕機成功降落。隨著復興航空包機業務結束，如今只剩下直升機起降能力。

福壽山直升機停機坪，當年曾經由復興航空闢建為全台最高的民航機場。記者程嘉文／攝影
福壽山莊是蔣中正總統昔日下榻福壽山的行館，荒廢多年後重新整修開放，並且採預約制，搭配品茗與觀星行程。記者程嘉文／攝影
福壽山農場的果樹「梨王」，共有36個品種嫁接於其上。另一株「蘋果王」去年被颱風吹倒，新的「蘋果王二世」現有26個品種。記者程嘉文／攝影
梅花的花季比櫻花更早，福壽山因為海拔高度高，到二月底仍可見到梅花盛開。記者程嘉文／攝影
退輔會福壽山農場，是全台海拔高度最高的高山農場。記者程嘉文／攝影
福壽山海拔高度高，到二月底仍可見到梅花盛開。記者程嘉文／攝影
福壽山農場最高點的天池，旁邊興建的達觀亭，以蔣中正總統曾在此開會決定，實施九年國教而著名。記者程嘉文／攝影
