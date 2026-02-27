用路人注意！明228連假第2天 部分省道幹道、觀光景區周邊路段車多

今（27）日是228連假首日，公路局表示省道路況大致順暢，僅部分省道銜接國道路段有車多情況，包含台65線泰山路段至國一路段北向、台65線土城路段至國三路段南向、台61線鳳山溪橋路段至竹港大橋路段南向、台18線中埔路段東向、台74線松竹至太原路段東向等，請用路人上路出發前掌握路況，以減少行車時間。

明（28）日為228連假第2日，公路局預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍會有車多情況，包含台61線（鳳鼻至香山、竹南路段及中彰大橋）、台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及接國1仁德系統交流道、台3線（大溪路段、大湖路段及古坑至梅山）、台14甲線清境農場、台21線日月潭等，建議用路人可利用幸福公路APP掌握即時路況，避開尖峰時段及路段，並可依警廣與路側CMS提供路況及替代道路資訊行駛。

公路局另表示，為滿足民眾返鄉及外出交通需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，今日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2,905班次，疏運57,278人，東部國道客運共計行駛602班次，疏運12927人；另依據目前預售情形，明日西部國道客運仍尚有約60%座位，東部國道客運尚有約80%座位，運量相當充足，詳細售票資訊可至各客運業者網站查詢。