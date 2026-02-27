快訊

吃素更健康？研究揭純素食者罹患大腸癌風險 比吃紅肉族群高

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
英國癌症雜誌今發表最新研究，吃素者雖能降低罹患五種癌症的機率，但罹患結直腸癌的風險，比其他飲食習慣者高。示意圖／AI生成
英國癌症雜誌今發表最新研究，吃素者雖能降低罹患五種癌症的機率，但罹患結直腸癌的風險，比其他飲食習慣者高。示意圖／AI生成

英國癌症雜誌（British Journal of Cancer）今天發表跨國團隊研究，整合英國、美國、台灣、印度等四國逾180萬人的資料，探討不同飲食習慣與癌症風險的關聯，結果顯示，純素者與吃紅肉或加工肉品的人相比，雖能降低五種癌症的發生率，但罹患結直腸癌的風險，比其他飲食習慣者高。

該篇研究將飲食習慣分為五類對象細分為純素、奶蛋素、海鮮素、白肉素（僅攝取雞肉）及肉食組進行分類追蹤。分析這五類飲食習慣與17種癌症的關聯。

結果顯示，相較於飲食中也攝取紅肉或加工肉品的人，僅吃禽肉者罹患前列腺癌風險較低、僅吃魚肉者罹患結直腸癌、乳癌與腎癌風險較低，而蛋奶素者多種癌症風險下降，但食道鱗狀細胞癌風險上升，如果是純素者與吃紅肉或加工肉品的人相比，罹患結直腸癌風險較高。

研究指出，素食者因攝取蔬果較多且避免加工肉，有助降低部分癌症風險；但素食者的動物性營養素攝取不足，可能影響特定癌症風險。

國衛院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員、營養師邱雪婷說，這可能與純素者營養攝取不均有關，初步觀察發現，部分純素者因不攝取乳製品，導致「鈣質」攝取不足，而多項醫學證據顯示鈣質對大腸直腸具有保護效果。

邱雪婷說，純素者應透過傳統豆腐、豆干、黑芝麻或強化鈣質的植物奶補足營養，以維持完整的保護力。此外，由於純素組在研究中樣本數較少，統計上容易受受試者是否帶有特殊癌症基因而影響結果，因此對此數據的解讀需更為謹慎。

邱雪婷說，研究發現除了乳癌與大腸癌等常見癌症外，植物性飲食對胰臟癌的預防效果最為顯著，雖然近期美國飲食指南對紅肉與白肉的區分有所放寬，但從科學研究角度來看，大部分數據仍顯示攝取紅肉與各種疾病風險有正相關，建議民眾應優先選擇植物性蛋白或白肉作為蛋白質來源。

邱雪婷提醒，不論是素食者或葷食者，維持均衡飲食相當重要，素食雖然對預防多種癌症有益，但仍需注意特定營養素的補充。此外有研究發現運動對於預防大腸癌與乳癌有良好效果，應建立均衡營養、規律運動等生活習慣。

飲食習慣 癌症 素食者 營養師 大腸癌

