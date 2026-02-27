快訊

經典賽／投手挨3轟、打線吞14K 中華隊1：6不敵火腿隊

高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

劉世芳外甥遭指「賺紅錢」 新北市議員也被點名收政治獻金…本人回應了

高雄巨蛋春季旅展登場 推日韓賞櫻、郵輪優惠

中央社／ 高雄27日電
2026高雄巨蛋春季旅展27日起連4天熱鬧登場，參展旅行社、航空業等祭多重優惠搶客，湧入大量參觀人潮。圖／中央社
2026高雄巨蛋春季旅展27日起連4天熱鬧登場，參展旅行社、航空業等祭多重優惠搶客，湧入大量參觀人潮。圖／中央社

高雄巨蛋春季旅展今天起連4天在高雄巨蛋登場，旅行社、航空業等祭出多重優惠，有業者推出第2人折新台幣3000元到5000元；熱門行程包括日本與韓國賞櫻、歐洲旅遊與郵輪優惠。

業者為吸引民眾，在旅展推各式活動，包括歐洲省萬元、韓國賞櫻不到2萬元等；因應高雄港越來越多國際大型郵輪停靠，不少業者推出各式郵輪行程，要吸引南部民眾目光。

五福旅遊行銷暨經營企劃處副總經理錢緯銘接受媒體聯訪表示，日圓貶值及台灣經濟成長，旅展瞄準春假和暑假等熱門檔期，以台灣人最愛去的日本為例，從高雄市出發航班都有優惠，尤其高雄機場不少新航線，吸引更多人飛日本。

東南旅遊協理蔡政訓說，旅展推出東京、大阪等行程，最低每人只要1萬5900元，首爾行下殺到每人只要1萬2900元；除主打日、韓旅遊，也推郵輪遊程，3月高雄港有MSC地中海榮耀號郵輪，旅展也有優惠方案。

除出國旅遊，旅展也有許多台灣星級飯店、遊樂園或溫泉飯店等業者設攤。天成飯店集團推出聯合住宿券3.3折優惠；大板根森林溫泉酒店主打走進森林放鬆身心，除住宿優惠，也推1日遊優惠券及泡湯方案。

2026高雄巨蛋春季旅展27日起連4天登場，首日開展前已有大批民眾在場外排隊等入場。圖／中央社
2026高雄巨蛋春季旅展27日起連4天登場，首日開展前已有大批民眾在場外排隊等入場。圖／中央社

旅展 郵輪 飯店 日本 行程 住宿券

延伸閱讀

高雄巨蛋AI智慧家電空調大展登場 22大原廠齊聚

郵輪靠港艘次目標拚600艘 港務公司啟動港口經濟新動能

試航前最後準備！陸第2艘國產大郵輪下月中旬出塢

奢華郵輪旅程後驚見帳單 退休夫妻險因1個意外遭遇財務危機

相關新聞

影／必比登名店出包？鴨肉珍遭爆「瓷碗碎片摻飯」 業者解釋認疏失

高雄鹽埕65年、必比登名店鴨肉珍遭爆鴨肉飯裡疑似混入瓷碗碎片，引發食安疑慮，高市衛生局今天派員前往稽查，未發現餐具瓷碗破...

吃素更健康？研究揭純素食者罹患大腸癌風險 比吃紅肉族群高

英國癌症雜誌（British Journal of Cancer）今天發表跨國團隊研究，整合英國、美國、台灣、印度等四國...

婦產科醫擁海量兒少私密影像 精神科醫曝：戀童症治療困難高

桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，更收藏兒少私密影像、更在診間偷拍女患...

汽車隔熱紙可見光透過率新規明天上路 未依規檢驗可罰1800元

為確保駕駛人在行駛過程中，具有足夠行車視線與清晰的視野，交通部公布修正道路交通安全規則第39條及第39條之1，自2月28...

急診壅塞再現？連假首日台大待床人數破百 專家遇開診加成獎勵常態化

為避免急診壅塞重演，衛福部春節期間砸16億，讓急診待床人數與往年下降41%。不過，春節連假剛結束，馬上銜接228連假，台...

退輔會昔為安置榮民蓋農場 今成櫻花絕美勝地

國軍退除役官兵輔導委員會昔日為了安置大陸來台的退伍榮民，在各地開闢農場，其中位於高山的武陵、福壽山、清境農場，如今都成為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。