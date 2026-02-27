高雄巨蛋春季旅展登場 推日韓賞櫻、郵輪優惠
高雄巨蛋春季旅展今天起連4天在高雄巨蛋登場，旅行社、航空業等祭出多重優惠，有業者推出第2人折新台幣3000元到5000元；熱門行程包括日本與韓國賞櫻、歐洲旅遊與郵輪優惠。
業者為吸引民眾，在旅展推各式活動，包括歐洲省萬元、韓國賞櫻不到2萬元等；因應高雄港越來越多國際大型郵輪停靠，不少業者推出各式郵輪行程，要吸引南部民眾目光。
五福旅遊行銷暨經營企劃處副總經理錢緯銘接受媒體聯訪表示，日圓貶值及台灣經濟成長，旅展瞄準春假和暑假等熱門檔期，以台灣人最愛去的日本為例，從高雄市出發航班都有優惠，尤其高雄機場不少新航線，吸引更多人飛日本。
東南旅遊協理蔡政訓說，旅展推出東京、大阪等行程，最低每人只要1萬5900元，首爾行下殺到每人只要1萬2900元；除主打日、韓旅遊，也推郵輪遊程，3月高雄港有MSC地中海榮耀號郵輪，旅展也有優惠方案。
除出國旅遊，旅展也有許多台灣星級飯店、遊樂園或溫泉飯店等業者設攤。天成飯店集團推出聯合住宿券3.3折優惠；大板根森林溫泉酒店主打走進森林放鬆身心，除住宿優惠，也推1日遊優惠券及泡湯方案。
