影／必比登名店出包？鴨肉珍遭爆「瓷碗碎片摻飯」 業者解釋認疏失

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
網友爆料鴨肉珍瓷碗碎片摻入飯中險吃下肚。圖／翻攝自Threads
高雄鹽埕65年、必比登名店鴨肉珍遭爆鴨肉飯裡疑似混入瓷碗碎片，引發食安疑慮，高市衛生局今天派員前往稽查，未發現餐具瓷碗破損，業者則坦承疏失，將依法開罰。業者對此致歉，表示為了保有古早味陶碗用了30多年，考量碗底易碎，今早已將所有破碎的陶碗淘汰。

鴨肉珍今天對外回應，陶瓷碗自30多年前開店以來沿用至今，堅持用陶瓷碗盛裝鴨肉飯，是想守住古早味，也是一種傳統，不過陶瓷碗碗底相對較薄，長年清洗、堆疊與碰撞下，確實存在破損風險，這次情況研判為疊碗過程中出現細小裂痕或碎片掉落，未被第一時間察覺，才會在盛裝飯食時混入其中。

「是我們沒有注意到」業者坦承疏失，強調第一時間已全面檢視店內陶瓷碗，將所有有裂痕或疑慮的碗盤全數淘汰，避免再發生類似情形，店家也透露，未來將重新檢討清潔與堆疊流程，評估是否調整清洗方式，甚至考慮逐步汰換部分陶瓷碗具，以降低破裂風險。

鴨肉珍今天遭民眾在社群平台發文指控，指於店內食用鴨肉珍時，在飯內發現疑似瓷碗碎片，並貼出照片提醒「請有去吃鴨肉珍的人，務必注意飯裡有沒有碗的碎片」，引發網友熱議。

貼文曝光後，不少網友留言表示「太誇張了吧」、「如果吞下去後果不堪設想」、「店家真的要加強品管」，也有人認為「應該是碗邊缺角掉落」、「我高雄的愛店、這真的要注意」。

高市衛生局稽查指出，現場檢視食材未發現異物，檢查現場餐具及瓷碗無破損情形，業者未接獲民眾反映，但坦承照片所示屬實，將依食品安全衛生管理法第15及第44條規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

經查，業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，依食品良好衛生規範準則查察，針對未有食品從業人員健康檢查、未佩戴手套、垃圾桶未加蓋、部分食材未覆蓋、員工私人用品未專區放置、無洗手掛圖、無冷藏溫度紀錄等7大缺失，依違反食安法第8條規定，責令業者限期改善；屆期複查未改善，將依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上罰鍰。

衛生局呼籲，業者應依食安相關法規，加強設施設備維護、從業人員教育訓練及食材衛生管理，以維護消費者食的安全。

衛生局今天派員前往鴨肉珍稽查，責令限期改善。圖／高雄市衛生局提供
衛生局 食材 食安 餐具 必比登

