快訊

必比登名店出包？鴨肉珍遭爆「瓷碗碎片摻飯」 業者解釋認疏失

經典賽／古林睿煬飆速156公里3局賞5K 遭火腿4棒敲陽春砲

踩別人腳！女子北捷中山站突亮美工刀恐嚇 下秒溜進月台搭車逃逸

聽新聞
0:00 / 0:00

漲聲響起…高雄電器公會：家電3月起調價 冷氣漲幅最高5%

中央社／ 高雄27日電
受國際原物料漲價影響，台灣不少電器用品出現漲價潮，高雄市電器商業同業公會理事長林清源說，不少家電品牌將在3月起調漲價格，其中以冷氣、冰箱漲幅3%至5%最多。示意圖／Ingimage
受國際原物料漲價影響，台灣不少電器用品出現漲價潮，高雄市電器商業同業公會理事長林清源說，不少家電品牌將在3月起調漲價格，其中以冷氣、冰箱漲幅3%至5%最多。示意圖／Ingimage

受國際原物料漲價影響，台灣不少電器用品出現漲價潮，高雄市電器商業同業公會理事長林清源說，不少家電品牌將在3月起調漲價格，其中以冷氣冰箱漲幅3%至5%最多。

林清源今天在高雄AI智慧家電空調大展開幕儀式時說，銅、鐵、鋁等原物料價格不斷飆升，廠商多次討論調整價格，這次預計在3月起推出新價格，此波漲價潮勢必會讓不少民眾荷包縮水。其中，冷氣的漲幅最高，高階產品漲幅達5%，而冰箱也至少會有3%的調漲。

林清源表示，不少民眾在年後會添購冰箱、冷氣，如果以高階冷氣機為例，漲價後的價格可能會增加新台幣1萬元，民眾若想省錢可以趁著2月底盡快看好適合的電器，再搭配貨物稅退稅2000元、汰舊換新3000元等政府推出的方案，可以省下不少錢。

林清源說，為了因應漲價潮，公會特地在年後舉辦家電空調展，活動從今天起至3月2日，現場除了匯集各大家電品牌，也推出各式滿額折扣和好禮方案，最高估計可省下萬元預算。

高雄AI智慧家電空調展今天上午在高雄巨蛋登場，不少民眾在活動開幕前就在場外排隊進場，希望在第一時間談到好價錢。

民眾王先生說，公會舉辦的家電展比較有公信力，加上活動首日不少品牌要搶業績都會有最好的禮品折扣方案，希望買到比百貨公司週年慶更好的價格。

漲價 冷氣 冰箱

延伸閱讀

跨越黑水溝 澎湖南方四島信仰高雄延香火慶元宵

高雄巨蛋AI智慧家電空調大展登場 22大原廠齊聚

地下室塗樹脂疑通風不良釀工人不適 高雄好市多工地遭勒令停工檢查

高雄好市多工地傳工安意外！2工人地下室施工 疑吸沼氣不適急送醫

相關新聞

影／必比登名店出包？鴨肉珍遭爆「瓷碗碎片摻飯」 業者解釋認疏失

高雄鹽埕65年、必比登名店鴨肉珍遭爆鴨肉飯裡疑似混入瓷碗碎片，引發食安疑慮，高市衛生局今天派員前往稽查，未發現餐具瓷碗破...

汽車隔熱紙可見光透過率新規明天上路 未依規檢驗可罰1800元

為確保駕駛人在行駛過程中，具有足夠行車視線與清晰的視野，交通部公布修正道路交通安全規則第39條及第39條之1，自2月28...

全台環境水氣增 專家：第1聲春雷今天中午前發生機會高

今天是228連假首日，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，往年，第1聲春雷多在3月上旬驚蟄節氣前後發生的次數最...

不斷更新／228連假首日國道上午30起車禍 「紫爆」遍地開花

今天為和平紀念日連續假期首日，高速公路局中區交控中心說，上午11時25分，國3南向232.5K中興路段…

汽車場考3月30日起增無號誌停讓 沒做1次扣32分出局

3月起將有多項交通新制實施，公路局預計，3月30日起小型車場考新增無號誌路口先停再開、大型車須做視野死角確認及指差確認考...

228連假省道目前車流順暢 公路局曝下午地雷路段

今天為228連假第1天，交通部公路局表示，截至上午9時各省道交通車流順暢，預估下午易壅塞路段部分，主要城際道路，包括台6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。