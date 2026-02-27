聽新聞
漲聲響起…高雄電器公會：家電3月起調價 冷氣漲幅最高5%
受國際原物料漲價影響，台灣不少電器用品出現漲價潮，高雄市電器商業同業公會理事長林清源說，不少家電品牌將在3月起調漲價格，其中以冷氣、冰箱漲幅3%至5%最多。
林清源今天在高雄AI智慧家電空調大展開幕儀式時說，銅、鐵、鋁等原物料價格不斷飆升，廠商多次討論調整價格，這次預計在3月起推出新價格，此波漲價潮勢必會讓不少民眾荷包縮水。其中，冷氣的漲幅最高，高階產品漲幅達5%，而冰箱也至少會有3%的調漲。
林清源表示，不少民眾在年後會添購冰箱、冷氣，如果以高階冷氣機為例，漲價後的價格可能會增加新台幣1萬元，民眾若想省錢可以趁著2月底盡快看好適合的電器，再搭配貨物稅退稅2000元、汰舊換新3000元等政府推出的方案，可以省下不少錢。
林清源說，為了因應漲價潮，公會特地在年後舉辦家電空調展，活動從今天起至3月2日，現場除了匯集各大家電品牌，也推出各式滿額折扣和好禮方案，最高估計可省下萬元預算。
高雄AI智慧家電空調展今天上午在高雄巨蛋登場，不少民眾在活動開幕前就在場外排隊進場，希望在第一時間談到好價錢。
民眾王先生說，公會舉辦的家電展比較有公信力，加上活動首日不少品牌要搶業績都會有最好的禮品折扣方案，希望買到比百貨公司週年慶更好的價格。
