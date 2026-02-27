身障男竹南站跌坐地上…網友質疑站方處置不當 台鐵致歉回應

一名行動不便的身障男子昨天中午在竹南火車站購票時不慎跌坐在地，表情顯得無助又惶恐，好心網友發現後與另一名熱心婦人一起將他攙扶坐回電動車，此事讓這名年輕男網友不解且難過不已，透過網路社群質問「身障優先購票口為什麼會關閉」、「為什麼沒人協助這位身障人士」，真的很難過也很傻眼會在自己故鄉的車站遇到這樣的事。

台鐵今天對此事提出說明，也表達歉意，強調已檢討並要求各站同仁隨時注意大廳旅客動態。

網友昨天在網路社群平台Threads貼文PO出過程及影片，對竹南站提出質疑；另一名網友留言回應感謝PO文者表示，他也是竹南人，1月9日晚上也遇到過這位大哥，當晚非常冷，電動車可能忘記充電，在路邊推著似乎在煞車狀態又無法發動的電動車，但大哥因行動不便，推的力道有限，他騎車經過看到後，先協助硬是推到前面路口的店家門口小空曠處。

沒多久附近住家先報警請求協助，在等警察來的過程，這名身障大哥完全無法言語表達，只能以點頭、搖頭回應。後來警察來了，先是想查詢通訊地址，但因為對方無法言語又無法正確寫出文字，好不容易透過對方手寫但難以辨識的身分證字號猜出號碼，才讓警察先生查出通訊地址送大哥回家。

台鐵公司今天對此事留言回應表示，這次竹南站輪椅旅客購票時發生跌倒的情形，未能給予旅客最即時的協助，造成旅客不便與外界擔憂，台鐵公司表達誠摯的歉意與關懷。

台鐵並說明事情經過，表示竹南站設有符合規範的愛心服務斜坡與窗口，昨天中午一名電動輪椅常客依平時習慣，將輪椅停放於大廳後步行至窗口購票，過程中這名身障旅客因零錢掉落不慎跌坐，站內女性售票同仁第一時間即離開座位前往大廳協助攙扶，但因力氣有限，且當時嚮導人員正引導另一位視障旅客搭車，在緊急尋求其他同仁支援及協助的過程中產生時間落差，以致未能提供及時的攙扶協助。

台鐵已檢討要求各站人員隨時注意大廳旅客動態，未來也將視旅客需求，即時引導並持續落實愛心旅客的通報與服務，確保每一位有需要的旅客都能獲得妥善的照顧，打造更友善、安全的無障礙乘車環境。

