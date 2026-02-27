訪菲啟動遠距醫療平台 石崇良：海外打拚健保續用

快訊

中央社／ 馬尼拉27日專電
衛生福利部與秀傳醫療體系合作，將公益遠距醫療「看醫生」平台服務拓展至菲律賓，衛福部長石崇良（前排右4）27日主持啟動儀式。圖/中央社
衛生福利部與秀傳醫療體系合作，將公益遠距醫療「看醫生」平台服務拓展至菲律賓衛福部石崇良主持啟動儀式，向現場台商宣布「在海外打拚、健保繼續用」。

公益遠距醫療「看醫生」平台東協國家巡迴啟動儀式，今天在菲律賓台商總會會所舉行，並同步連線彰濱秀傳紀念醫院，包括石崇良、駐菲代表周民淦、立法委員鍾佳濱、菲律賓前衛生部長歐納（EnriqueOna）等人見證。

石崇良接受中央社訪問時指出，許多台灣人長期在海外打拚，隨著健保法修訂，得以持續享受健保服務。

他表示，衛福部自2024年7月起先行在越南試辦台商遠距醫療，並逐步擴大至馬來西亞，今年進一步納入菲律賓與汶萊，未來也將評估擴展到日本，採「一國一國、一地區一地區」方式穩健推進，讓海外台灣人也能透過遠距醫療與健保系統，獲得即時且連續的健康照護。

秀傳醫療體系副營運長郭昭宏說明，這個平台是政府為照顧海外台商慢性病與急重症需求而設計，最初由衛福部與童綜合醫院於2024年透過LINE平台試行，今年正式加入秀傳醫療體系，未來也將陸續納入其他醫學中心。

郭昭宏表示，平台操作簡便，使用者可線上掛號、選擇醫院與醫師看診，醫師可協助延續或調整慢性用藥，並開立電子慢性處方箋QR code，讓親友在台代領藥品，無需為就醫與取藥頻繁往返兩地。

菲律賓台商總會近年已與數家台灣醫院簽有遠距醫療合作備忘錄，包括新光醫院、台中榮總、林口長庚與高雄長庚等。

被問及「看醫生」平台與其他遠距醫療合作的差異，郭昭宏指出，以往多屬個別醫院以國際醫療名義推動，此次平台則是在衛福部克服健保法規限制後，結合遠距醫療與虛擬健保卡，首度建立具認證的平台，在收費與處方流程上更為完整便利，讓海外使用者獲得更直接的服務。

菲律賓台商總會總會長謝佳蓁表示，約有2萬多名旅菲台商可望受惠於此平台。她感謝石崇良在現場解答僑胞疑問，提升大家對遠距醫療的信心，也期盼「看醫生」平台未來能照顧到更多海外台灣人。

「看醫生」平台內容涵蓋一般門診健康諮詢、緊急健康狀況即時諮詢、初步醫療建議、健康衛教指導等，也可做到醫療後送，雖然原則上服務具有台灣健保身分的人，但也接受國際人士看診。

衛生福利部部長石崇良（站立者）27日至菲律賓台商總會會所，主持公益遠距醫療「看醫生」平台服務啟動儀式，說明遠距醫療優點。圖/中央社
衛生福利部部長石崇良（中）訪菲，27日主持公益遠距醫療「看醫生」平台服務啟動儀式，與菲律賓前衛生部長歐納（Enrique Ona，左）互動。圖/中央社
