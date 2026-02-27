婦產科醫擁海量兒少私密影像 精神科醫曝：戀童症治療困難高

桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，更收藏兒少私密影像、更在診間偷拍女患者密照，遭新北地檢署起訴並要求處重刑。桃園療養院副院長、司法精神醫學會理事李俊宏表示，經查若證實羅屬於病理性的戀童症，臨床治療難度極高。

檢警調查，該名羅姓醫師從2020年起，陸續加入「蘿莉」、「幼女」和「幼齒」等主題的網路兒少性影像群組，有傳送、分享相關影像紀錄，並涉嫌利用替病患看診機會，偷拍女童及少女私密處照片，雖然絕大多數未拍到臉，但初估至少百人受害。

針對此案，李俊宏表示，於司法及精神鑑定範疇上，會先了解個案是否為「戀童症」患者，擁有兒少性影像，是為了滿足自身的欲望或性衝動，還是為了營利。檢方可從羅姓醫師的電腦、手機等，了解其電子足跡，以及如何運用兒少性影像。

李俊宏說，假設羅姓醫師被判定為「戀童症」患者，臨床治療困難極高，個案須要有自覺願意改變、配合治療，治療過程需調整自身及外在刺激，避免身處容易接觸幼童，因戀童症患者很容易因個人衝動，被喚醒欲望。

目前國內多是於監所內接受治療，後續若被判斷再犯風險性很高，以現在的性侵害犯罪防治條例，會至「強制治療處所」待到「風險顯著減低」，才有機會回歸社會。

李俊宏提醒，民眾面對非必要檢查應主動提問，若涉及私密部位檢查，可要求護理人員陪同，避免單獨處於一對一情境。