新北麻疹本土病例北市足跡曝光 曾到光華商場、西門町逛街

新北市新增1例麻疹本土確定病例，確診個案40多歲男性於可傳染期間2月21日搭中興客運214公車、捷運板南線、首都客運307公車，足跡遍布光華商場、西門町。北市衛生局今說，相關場域及搭乘過的捷運與公車均已加強清消，足跡重疊者自主健康監測18天

經衛生單位疫調，確診個案曾於2月21日中午12時32分至下午1時16分搭乘中興客運214公車自連城路至光華商場站，下午1時20分至40分在光華商場購物，1時44分至50分搭乘捷運板南線自忠孝新生站至西門站，並在西門町逛街至下午3時許，下午3時12分至43分搭乘首都客運307公車返家。

北市衛生局表示，相關場域及搭乘過的捷運與公車均已加強清消，提醒曾經與確診者足跡重疊者，請自主健康監測18天。

衛生局指出，麻疹會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而傳染，傳染力非常強，確診者出疹前4天至後4天皆具有傳染力，感染後會有發燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎及出疹等症狀。

衛生局說，接觸者健康監測期間如無症狀可正常生活，建議要佩戴口罩，盡量避免出入人多擁擠的公共場所及避免接觸小於1歲嬰兒、尚未完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種的幼童、孕婦或免疫不全病人。

衛生局提醒，如有紅疹、發燒或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等疑似症狀，請盡速與居住地健康服務中心、北市防疫專線02-23753782或1922聯繫，由衛生單位安排就醫，就醫時請主動告知醫師接觸史，降低病毒傳播風險。