新北麻疹本土病例北市足跡曝光 曾到光華商場、西門町逛街
新北市新增1例麻疹本土確定病例，確診個案40多歲男性於可傳染期間2月21日搭中興客運214公車、捷運板南線、首都客運307公車，足跡遍布光華商場、西門町。北市衛生局今說，相關場域及搭乘過的捷運與公車均已加強清消，足跡重疊者自主健康監測18天
經衛生單位疫調，確診個案曾於2月21日中午12時32分至下午1時16分搭乘中興客運214公車自連城路至光華商場站，下午1時20分至40分在光華商場購物，1時44分至50分搭乘捷運板南線自忠孝新生站至西門站，並在西門町逛街至下午3時許，下午3時12分至43分搭乘首都客運307公車返家。
北市衛生局表示，相關場域及搭乘過的捷運與公車均已加強清消，提醒曾經與確診者足跡重疊者，請自主健康監測18天。
衛生局指出，麻疹會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而傳染，傳染力非常強，確診者出疹前4天至後4天皆具有傳染力，感染後會有發燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎及出疹等症狀。
衛生局說，接觸者健康監測期間如無症狀可正常生活，建議要佩戴口罩，盡量避免出入人多擁擠的公共場所及避免接觸小於1歲嬰兒、尚未完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種的幼童、孕婦或免疫不全病人。
衛生局提醒，如有紅疹、發燒或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等疑似症狀，請盡速與居住地健康服務中心、北市防疫專線02-23753782或1922聯繫，由衛生單位安排就醫，就醫時請主動告知醫師接觸史，降低病毒傳播風險。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。