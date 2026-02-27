迎接2026馬年燈會！7-ELEVEN推逾10款「卡通燈籠」歡樂過元宵　桂冠湯圓限時「任3件7折」

迎接2026元宵節全台超過10場燈會活動，7-ELEVEN已提早於熱點區域上百間門市全面備戰，加強備貨量5倍、動員3倍人力，包含燈會活動周邊、風景區、交通轉運及觀光型商場，推估熱賣商品包含溫暖系熱食與飲品、CITY系列飲品、鮮食、零食等；另推出逾10款「卡通燈籠」、CITY CAFE燈會主題杯、桂冠湯圓限時優惠，陪伴大眾歡樂過元宵

7-ELEVEN即日起推出「2026台灣燈會在嘉義」CITY CAFE主題杯，共同宣傳全台最大燈會年度盛會，杯身主視覺採用城市觀光大使「嘉嘉」跟「義義」兩隻超萌IP。3月1日至3月3日「OPENPOINT行動隨時取」則推出CITY PRIMA每月1號「一起精品吧！」擴大犒賞日同步歡慶，活動期間CITY PRIMA大杯精品美式（冰／熱）買7送7（限量5萬組）、CITY PRIMA大杯精品拿鐵（冰／熱）買7送7（限量2.5萬組）、CITY PRIMA大杯精品馥芮白（冰／熱）買7送7（限量3萬組）、CITY PRIMA中杯精品冰燕麥拿鐵買7送7（限量2萬組）。

228連假7-ELEVEN全台門市2月27日至3月1日也推出多款CITY系列飲品優惠，包含CITY PRIMA精品冰香椰厚拿鐵第2杯10元、CITY CAFE香草焦糖風味瑪奇朵／黃金榛果太妃風味拿鐵同價位第2杯10元等。另外，2月27日至3月1日購買雪淋霜、酷聖霜全口味任選第2件5元（不限支付工具）、思樂冰大杯／特大杯同規格第2杯10元；線上「OPENPOINT行動隨時取」同步推出思樂冰特大杯全口味買8送8優惠（限量1萬組）。

7-ELEVEN亦攜手嘉義縣農產品牌「嘉義優鮮」，即日起於全台門市推出3款燈會限定包裝水果，精選嘉義在地鮮果小番茄、木瓜、茂谷柑，並邀請2026擔任城市觀光大使的「嘉嘉」「義義」萌趣現身「好喜番玉女小番茄盒」、「頂呱瓜蜜香木瓜切片」，以及嘉義盛產、皮薄多汁味美的「祈福茂谷柑」，為春遊燈會增添新鮮話題。

元宵節必備的燈籠到7-ELEVEN也能就近買，除了熱銷的「OPEN！福氣跑馬燈籠」，即日起實體門市再開賣人氣「元宵節卡通燈籠」，集結DINOTAENG、米奇米妮、奇奇蒂蒂、OLAF、SNOOPY等14大肖像IP，其中更首次與台中市政府燈會主題燈會合作推出嚕嚕米提燈，每款售價49元。

不僅如此，7-ELEVEN自即日起至3月3日還推出桂冠湯圓任選3件7折、健司湯圓任選兩件118元優惠活動，除了每年元宵最受歡迎的經典花生、芝麻、鮮肉湯圓、紅白小湯圓，今年也引進傳統與創意兼具的「濃醇芝麻草仔粿湯圓（售價79元）」、「香濃花生紅龜粿湯圓（售價79元）」。如果想吃湯圓卻不想開火，7-ELEVEN獨家推出「關北紅豆湯湯圓（售價69元）」，紅白小湯圓與使用在地紅豆熬煮紅豆湯，簡單微波加熱就能品嚐到經典湯圓甜湯。

過完元宵就要迎接春天的到來，CITY CAFE特選咖啡系列自3月4日起再升級，精選非洲著名咖啡豆兩大高品質產區－衣索比亞、坦尚尼亞×中南美洲哥倫比亞咖啡豆，依專業烘豆師升級比例調配，甜感層次感更鮮明，整體風味更協調、不苦澀，自3月4日至3月17日推出特選咖啡系列任選2杯99元優惠活動。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。 「OPEN！福氣跑馬燈籠」售價79元，馬年限定DIY手提燈籠OPEN與雪鈴兔波波祝賀粉絲們馬到成功。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN CITY CAFE特選咖啡系列自3月4日起再升級，楓糖甜感層次更鮮明。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN推出「2026台灣燈會在嘉義」CITY CAFE主題杯，共同於燈會活動前宣傳台灣燈會年度盛會。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN即日起推出「2026台灣燈會在嘉義」CITY CAFE主題杯。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN獨家推出「關北紅豆湯湯圓（售價69元）」微波加熱即食，紅白小湯圓與使用在地紅豆熬煮紅豆湯搭配出完美比例。圖／7-ELEVEN提供 2026年擔任城市觀光大使的全新IP「嘉嘉」、「義義」萌趣現身「好喜番玉女小番茄盒」與「頂呱瓜 蜜香木瓜切片」。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN即日起推出「祈福茂谷柑」，為春遊燈會增添新鮮話題。圖／7-ELEVEN提供