交通部將修法規範「拖吊蟑螂」 羅智強：若非蔣萬安出手要睡到何時

台北市出現「拖吊蟑螂」，台北市長蔣萬安震怒後下令嚴查，交通部也宣布修法規範。國民黨立委羅智強今表示，若非蔣萬安出手，交通部還要睡到什麼時候？他將在立法院持續督促行政部門，盡快完成相關法制程序，確保消費者權益。

近日雙北、桃園有多位民眾上網爆料，指車子拋錨後請拖吊業者移車，結帳時卻要支付天價費用，蔣萬安在市政會議上指示嚴查，批業者趁火打劫。交通部方面也要提出修法，規範拖吊亂象。

羅智強表示，拖吊蟑螂橫行，在蔣萬安下令嚴查後，長期不作為的交通部終於「睡醒了」。過年期間同一拖吊業者，在新北、桃園坐地起價，拖吊汽車10公里要價10萬元，拖吊機車2公里就要收5萬元。「公路法」規定，汽車運輸業費率準則由主管機關訂定，但交通部卻以拖吊業非特許行業為由，認為主管權責在經濟部而放任不管。

羅智強指出，拖吊業處於三不管地帶，不肖業者藉機攔路搶劫，民眾在最無助的時刻淪為肥羊。蔣萬安痛批業者趁火打劫，指示北市交通局跨局處研擬拖吊作業指引，要求轄內道路救援拖吊業者，必須清楚揭露各項收費內容。若漫天喊價事件發生在台北市，就可依消費者保護自治條例開罰，讓惡質店家無所遁逃。

羅智強說，台北市首創全國要定出拖吊作業指引後，交通部才恍若大夢初醒，表示將訂定拖吊定型化契約中的「應記載或不得記載事項」。早年高速公路、快速道路也常發生天價拖吊爭議，交通部因此與業者制定相關規範及道路救援收費基準。地方道路雖非交通部管轄，但身為中央主管機關，豈能對爭議頻傳置身事外，早該出面整合地方訂定標準。

羅智強批，消極不作為，就是失職。若不是蔣萬安出手，交通部還要睡到什麼時候？蔣萬安看見問題，解決問題，這就是魄力。他也將在立法院持續督促行政部門，盡快完成相關法制程序，確保消費者權益。