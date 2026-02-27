馬祖機場受霧影響暫停起降 航港局：新台馬輪班尚有空位

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

馬祖南、北竿機場27日受濃霧影響暫停起降，交通部航港局指出，晚上新台馬輪由基隆往馬祖船班正常開航尚有艙位，建議有需要民眾多加利用搭乘，並可至馬祖海上交通訂位購票系統訂票及查詢。

因濃霧影響，馬祖南、北竿機場自，民航局指出，27日上午7時起，航班暫停起降，旅客注意航班異動。

