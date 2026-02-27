影／228連假首日 國道三號彰化段車潮湧入

快訊

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
今天為和平紀念日連續假期首日，國道上午已出現明顯南下車流。記者黃仲裕／攝影
今天為和平紀念日連續假期首日，國道上午已出現明顯南下車流。記者黃仲裕／攝影

今日起一連三天的連續假期，民眾利用過完農曆年後的連續假期外出踏青，國道三號彰化段一早就湧入大量車潮，車輛時速不到30公里。高公局說，昨天國道全日交通量為105.4百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）1.1倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為平日年平均（2.6百萬車公里）1.1倍。

今天為和平紀念日連續假期首日，國道上午已出現明顯南下車流。記者黃仲裕／攝影
今天為和平紀念日連續假期首日，國道上午已出現明顯南下車流。記者黃仲裕／攝影

國道 連續假期 彰化

