24歲妙齡女抱狗遭咬 「犬牙嵌人眼」罕見案例曝光

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
24歲妙齡女抱狗遭反咬「犬牙嵌人眼」罕見案例曝光。圖／洪啟庭提供
24歲妙齡女抱狗遭反咬「犬牙嵌人眼」罕見案例曝光。圖／洪啟庭提供

少子化浪潮下，家中毛小孩比例增加，高雄一名24歲林姓女子到友人家中作客，遭馬爾濟斯咬傷右眼，沒想到縫合時竟在眼瞼內發現一截斷裂的狗牙，卡在結膜深處，成為國內罕見「犬牙嵌人眼」案例，還好及時處置，視力未受影響。

收治案例的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，林女摀著右眼衝進診間，鮮血從指縫滲出，同行友人焦急追問會不會失明，她自述抱小狗時瞬間遭攻擊咬傷。清創後，發現右上眼皮有一道約5公分撕裂傷，縫合止血後檢查視力仍達1.0未受影響，角膜與鞏膜完整，僅結膜下出血與水腫。

怪的是，她持續喊痛、異物感強烈，翻開上眼皮仔細檢視，竟見一枚白色硬物嵌入瞼結膜，小心翼翼夾出，在顯微鏡下確認是犬齒斷裂碎片，長約0.3公分、寬約0.1公分， 飼主返家一看，發現愛犬果真斷了一截牙齒，比對後吻合。

洪啟庭說，治療上除縫合傷口，注射破傷風疫苗、給予高頻率廣效抗生素眼藥水與藥膏預防感染，復原良好，未留視力後遺症，他也提醒若眼部有外傷，只需覆蓋乾淨紗布盡速就醫，切勿壓迫，以免內容物外擠、加重傷勢。

眼科醫師取下白色硬物一看，才知道是馬爾濟斯的牙齒斷片，長約0.3公分、寬約0.1公分。 圖／洪啟庭提供
眼科醫師取下白色硬物一看，才知道是馬爾濟斯的牙齒斷片，長約0.3公分、寬約0.1公分。 圖／洪啟庭提供

