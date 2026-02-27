春節剛結束花蓮228訂房淡 蘇花路廊全線順暢
228連假今天展開，花蓮旅宿住房率約3成，蘇花路廊南下雖有車潮，每小時約6、700輛，全線順暢。不過，宜蘭住房率約有7、8成，知名景點清水地熱從中午起啟動停車場一出一進的總量管制。
宜蘭縣警局於228連假期間在國道5號、蘇花改、台9線等重要幹道安排警力疏導，今天車流量比平日增加，但車流都順暢。今天到中午，及明天清晨5時至中午12時，石碇及坪林南向匝道封閉，明、後天下午1時至晚間6時，蘇澳到頭城北向入口有高乘載管制。
公路局統計，截至上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮南下車流量3379輛，交通順暢，預估今天南下車流量還有約6000輛；北上目前千餘輛，今起一連3天，蘇花路廊部分時段雙向禁止21公噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛蘇花改路肩。
花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，228連假平均住房率約3成，比往年少一些，推測與春節連假剛結束有關係，但和去年同期相比有小幅回升。
宜蘭旅館商業同業公會理事長王文新表示，今年春節9天連假，前期初一、初二的住房率不理想，初三起回升到8、9成。原本評估今年春節和228連假距離很近，且不少人出國，可能228住房率不高，但目前約7、8成，算是持平。
宜蘭清水地熱今天陸續湧現人潮，中午12時30分起啟動停車場總量管制，實施一出一進。
